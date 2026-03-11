강주택 부산시의원 "경부선 철도지하화 복합시설, 생활체육시설로 조성해야"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 해양도시안전위원회 강주택 부산시의원은 11일 열린 제334회 임시회 5분 자유발언을 통해 '경부선 철도지하화 선도사업'의 핵심 추진 구간인 부산역 일원 상부 공간에 원도심 시민들의 건강 및 여가활동을 위한 대규모 생활체육시설 건립을 촉구했다.
강 의원은 "원도심 지역은 지형적 한계로 인해 생활체육 인프라가 전국 최하위 수준에 머물러 있다"며 "철도지하화 선도사업은 시민의 건강권을 확보하고 도시 환경을 개선할 수 있는 역사적 기회"라고 강조했다.
부산역 사업지구 내 입체복합구역은 총 4만 4927㎡(약 1만 3600평) 규모로, 입체공원 2만 2701㎡와 입체공공주택 2만 2226㎡로 구성될 예정이다.
강 의원은 해당 공간을 단순한 공원 조성에 그칠 것이 아니라 시민 건강과 여가를 동시에 고려한 '부산형 건강 복지 모델'로 설계해야 한다고 주장했다.
강 의원은 철도 선로 상부라는 특수한 공간적 조건을 고려해 조기축구회 등 생활체육 동호인이 활용할 수 있는 축구장 조성을 제안했다.
공간 효율성을 높이면서도 원도심 시민들이 실제로 필요로 하는 축구 공간을 확보할 수 있다는 설명이다.
입체공원 부지에는 파크골프장과 테니스장을 함께 배치해 시니어부터 청·장년층까지 전 세대가 이용할 수 있는 생활체육 거점 공간으로 조성할 것을 제시했다.
다양한 체육시설을 집적화함으로써 시민들이 일상 속에서 쉽게 운동하고 교류할 수 있는 건강 공동체를 만들자는 취지다.
강 의원은 "현재 사업이 종합계획 수립 단계에 있는 만큼 2026년 상반기 계획 확정 과정에서 시민 수요를 충분히 반영해야 한다"며 "계획 초기부터 해당 부지를 생활체육시설 용도로 공식화해 체계적인 공간 활용이 가능하도록 해야 한다"고 부산시에 주문했다.
