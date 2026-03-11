부산교통공사, 한국백혈병소아암협회에 성금 2000만 원 전달

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사는 11일 본사에서 '급여 우수리 모금액 기탁 행사'를 개최하고 성금 2000만 원을 한국백혈병소아암협회 부산지회에 전달했다고 밝혔다.
이날 이병진 부산교통공사 사장, 박명도 경영지원본부장과 윤형주 한국백혈병소아암협회 부회장, 박동호 부산지회장 등 양 기관 관계자가 참석했다.
전달한 성금은 부산과 경남 지역에 거주하는 소아청소년암 환아들의 치료비 지원에 전액 사용될 예정이다.
앞서 공사 임직원들은 2006년부터 매월 1000원 미만의 '급여 우수리'를 자발적으로 모아 기부하는 나눔 활동을 이어오고 있다. 지난해 급여 우수리 모금으로 총 3154만 원이 모였다.
급여 우수리 모금액 중 지역사회에 환원한 누적 금액은 5억 2438만 원에 이른다. 한국백혈병소아암협회에 전달한 기부금은 3억 9564만 원으로, 공사는 소아청소년암 환아 치료를 지원하고 있다.
이병진 사장은 "임직원이 십시일반 모은 작은 정성이 소아청소년암 환아와 가족에게 희망이 되길 바란다"며 "노동조합과 함께 지역사회에 힘이 되는 다양한 나눔 활동을 지속하겠다"고 말했다.
