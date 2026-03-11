[WBC] 이탈리아에 덜미 잡힌 '세계 최강' 미국... 1라운드 탈락 위기

3승 1패로 현재 조 2위···멕시코가 4점 이하 득점하고 이탈리아 잡으면 3위로 탈락

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 그야말로 대이변이다. '세계 최강'으로 평가받는 미국이 이탈리아에 덜미를 잡히며 8강 진출 여부를 마지막 경기 결과에 맡겨야 하는 상황에 놓였다.

이탈리아는 11일 미국 휴스턴의 다이킨 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 1라운드 B조 3차전에서 미국과 장타 대결을 벌인 끝에 8-6으로 승리를 거뒀다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 이탈리아의 마무리 투수 그렉 웨이서트가 WBC 미국과의 경기에서 팀 승리를 지킨 뒤 환호하고 있다. 2026.03.11 wcn05002@newspim.com

이 승리로 이탈리아는 조별리그 3전 전승을 기록하며 단독 선두로 올라섰다. 반면 미국은 3승 1패를 기록하며 조 2위에 자리했다. 뒤이어 멕시코가 2승 1패로 3위, 영국과 브라질이 각각 1승 3패와 4패로 하위권을 형성하고 있다.

B조는 이제 이탈리아와 멕시코의 마지막 경기만을 남겨두고 있다. 12일 오전 8시(한국시간)에 열리는 이 경기 결과에 따라 조 순위와 8강 진출 팀이 결정된다.

경우의 수는 비교적 단순하다. 이탈리아가 멕시코를 꺾을 경우 4전 전승으로 조 1위를 확정한다. 이 경우 멕시코는 2승 2패가 되고 미국이 조 2위를 유지하며 무난히 8강에 진출한다.

하지만 멕시코가 이탈리아를 잡는다면 상황은 많이 복잡해진다. 이탈리아, 멕시코, 미국이 모두 3승 1패로 동률을 이루게 되기 때문이다. 이 경우 순위는 세 팀 간 맞대결 성적과 최소 실점률 등 세부 규정으로 가려진다.

실제로 이번 대회에서는 비슷한 사례가 이미 있었다. C조에서 한국이 대만, 호주와 함께 2승 2패로 동률을 이루었지만 최소 실점률 규정에 따라 희비가 갈린 바 있다.

현재 세 팀 간 기록을 살펴보면 미국의 상황이 그리 여유롭지는 않다. 미국은 이탈리아전에서 8점을 허용하며 실점이 크게 늘어났다. 멕시코와의 경기에서는 5-3으로 승리했지만, 두 경기 합계 실점은 11점이다.

이 기록을 기준으로 보면 미국은 두 경기 18이닝 동안 11실점을 기록했다. 반면 멕시코는 8이닝 5실점, 이탈리아는 9이닝 6실점을 기록 중이다. 따라서 멕시코가 4점 이하로 득점하고 이탈리아를 제압할 경우 미국은 탈락한다.

이날 미국이 패한 가장 큰 원인은 기대했던 투수진의 부진이었다. 미국 선발로 등판한 놀란 매클레인(뉴욕 메츠)은 3이닝 동안 홈런 두 개를 허용하며 3실점으로 흔들렸다. 이어 마운드에 오른 라이언 야브로(뉴욕 양키스) 역시 0.2이닝 동안 홈런을 허용하며 3실점을 기록해 흐름을 끊지 못했다. 세 번째 투수 브래드 켈러(필라델피아)도 0.2이닝 2실점(비자책)으로 무너지면서 미국은 경기 초반부터 크게 흔들렸다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 미국의 간판 타자 저지가 WBC 이탈리아와의 경기에서 9회 삼진을 당했다. 2026.03.11 wcn05002@newspim.com

경기의 흐름을 결정지은 장면은 6회초였다. 당시 미국은 이미 0-5로 뒤져 있는 상황이었다. 1사 1, 2루에서 이탈리아의 타자 샘 안토나시가 친 땅볼을 처리하는 과정에서 켈러가 1루로 악송구를 범하며 추가 실점했다. 이후 희생타와 폭투까지 이어지며 점수 차는 순식간에 0-8까지 벌어졌다.

일방적으로 끌려가던 미국 타선은 경기 중반 이후 뒤늦게 반격에 나섰다. 6회 말 거너 헨더슨(볼티모어)이 솔로 홈런을 터뜨리며 팀의 첫 득점을 올렸다. 이어 7회에는 2사 후 안타와 2루타로 만든 2·3루 기회에서 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스)이 우월 3점 홈런을 터뜨리며 점수 차를 4-8까지 좁혔다.

미국은 8회에도 2사 이후 집중력을 발휘했다. 세 타자 연속 안타가 나오며 1점을 추가해 5-8로 추격했다. 9회에는 크로우-암스트롱이 또다시 우측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 기록하며 6-8까지 따라붙었다.

하지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 2사 1루 상황에서 타석에 들어선 미국의 간판 타자 애런 저지(뉴욕 양키스)가 헛스윙 삼진으로 물러나며 추격전은 그대로 끝이 났다. 저지는 이날 4타수 무안타 1볼넷으로 침묵했다.

반면 이탈리아는 투타에서 효율적인 경기 운영을 보여줬다. 선발 투수 마이클 로렌젠(콜로라도)은 4.2이닝 동안 2안타만 허용하며 무실점으로 미국 타선을 틀어막았다.

타선 역시 적은 기회를 놓치지 않았다. 이탈리아는 단 6안타와 4개의 볼넷으로도 8점을 뽑아내는 집중력을 보이며 세계 최강 미국을 상대로 값진 승리를 거뒀다.

wcn05002@newspim.com