국민의힘 박명수 안성시장 예비후보, 선거사무소 개소…"안성의 미래 바꾸겠다"

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 국민의힘 박명수 안성시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.
박 예비후보는 11일 안성시 공도읍에 마련된 선거사무소에서 "'체인지 안성'을 기치로 안성을 최첨단 미래형 도시로 탈바꿈시키겠다"는 의지를 밝혔다.
행사에는 김학용 국민의힘 안성시 당협위원장을 비롯해 이치성 국민의힘 경기도당 국민통합원장, 안정열 안성시의회 의장, 송근홍 대한노인회 안성시지회장, 정천식·최호섭 시의원과 지역 당원·지지자 등 500명이 참석해 안성시장 선거 승리를 위한 결의를 다졌다.
이날 김학용 안성시당협위원장은 "오늘 개소식은 박명수 예비후보가 안성을 변화시키기 위한 결심의 첫걸음"이라며 "진짜 안성 사람은 안성을 생각하는 마음이 다르다. 여러분이 박 예비후보와 함께 뛰면 안성시장에 꼭 당선될 것"이라고 말했다.
그는 이어 "안성은 발전 기반이 마련된 시점으로 도시행정 전문가가 필요하다"며 "박 예비후보는 공직생활과 경기도의원 경험으로 강력한 추진력을 보여준 도시행정 전문가"라고 강조했다.
이에 박 예비후보는 "오늘 자리는 단순한 선거사무소 개소가 아니라 안성 발전의 새로운 출발점"이라며 "고향 안성을 반드시 변화시키겠다는 각오로 섰다"고 밝혔다. 그는 이어 "국민의힘과 보수 진영의 자존심을 회복하고 시민이 체감하는 변화를 만들기 위해 지방선거에서 승리하겠다"고 덧붙였다.
특히 박 예비후보는 안성의 역사적 위상을 언급하며 "조선시대 전국 3대 시장이자 3·1운동 전국 3대 실력항쟁지였던 안성이 지금은 인근 도시보다 뒤처졌다"고 지적했다. 그러면서 박 예비후보는 "안성에서 태어나 성장하며 지역 현안을 누구보다 잘 안다"며 "올바른 진단과 처방으로 구조적 문제를 해결하고 안성의 '명의'가 되어 체질을 바꾸겠다"고 약속했다.
개소식은 지역 당원과 시민들의 응원 속에 진행됐으며 박 예비후보는 공약 발표, 권역별 정책 설명회, 시민단체 간담회 등을 이어갈 계획이다.
