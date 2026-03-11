서해안철도 국가계획 반영 촉구 5개 시·군 공동협력 강화

서해안권 교통 인프라 확충 및 지역경제·관광산업 활성화 기대
[부안=뉵스핌] 고종승 기자 = 전북·전남 서해안권 5개 시·군이 서해안철도의 국가철도망 구축계획 반영을 위해 공동 대응에 나서며 협력 체계를 강화했다.
군산시·부안군·고창군·영광군·함평군 등 서해안 5개 시·군은 11일 부안군청에서 '서해안철도 국가계획 반영을 위한 5개 시·군 협의회'를 열고 국가철도망 구축계획 반영과 건설 실현을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협의회에는 각 시·군 단체장과 부단체장, 관계 공무원 등이 참석해 그동안의 추진 현황을 공유하고 향후 전략적 공동 대응 방안을 논의했다. 또한 서해안철도 사업의 국가계획 반영을 위한 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.
특히 최근 대통령 주재 전북도 타운홀미팅에서 서해안철도에 대한 긍정적인 언급이 나온 만큼 이번 협의를 통해 사업 추진 동력을 더욱 강화한다는 계획이다.
심덕섭 고창군수는 "정부의 국토 균형발전 의지를 바탕으로 5개 시·군이 한목소리를 내야 한다"며 "서해안철도가 국가 균형발전을 대표하는 사업으로 추진될 수 있도록 끝까지 협력하겠다"고 말했다.
서해안철도는 군산 새만금에서 목포를 연결하는 노선으로 전북과 전남을 잇는 핵심 교통 인프라로 꼽힌다.
해당 노선이 국가철도망 구축계획에 반영될 경우 서해안권 교통 접근성 개선과 함께 지역경제 활성화, 관광산업 발전에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
gojongwin@newspim.com