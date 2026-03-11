전주시립극단, 고전 희극 '따르뛰프' 무대 선봬

평일 오후 7시30분·토요일 오후 4시 공연
전북 전주시립극단은 제134회 정기공연 '따르뛰프'를 선보인다고 11일 밝혔다.
공연은 오는 19일부터 21일까지 덕진예술회관에서 3일간 진행되며 평일 오후 7시 30분, 토요일 오후 4시에 열린다.
이번 작품은 프랑스 고전 희극 작가 몰리에르의 대표작 '따르뛰프'를 전주시립극단의 시선으로 재해석한 연극으로 위선적인 신앙과 권력, 인간의 욕망을 풍자와 유머로 풀어낸 작품이다.
이야기는 부유한 귀족 오르공이 교회에서 만난 따르뛰프를 경건한 인물로 믿고 집으로 데려오면서 시작된다. 하지만 가족들은 그의 위선을 의심하고 경계한다.
오르공은 가족들의 말을 믿지 않은 채 따르뛰프를 더욱 신뢰하며 딸 마리안느와의 결혼을 추진하고 재산까지 맡기려 한다. 이후 따르뛰프가 오르공의 아내 엘미르에게 접근하면서 그의 위선이 드러나고 오르공은 뒤늦게 진실을 깨닫게 된다.
전주시립극단은 이번 공연을 통해 고전 희극 특유의 풍자와 유머를 현대적 감각으로 풀어내며 웃음 속에서 우리 사회를 돌아보는 무대를 선보일 예정이다.
노은영 전주시 문화체육관광국장은 "이번 공연은 세계 고전 희극을 현대적으로 재해석한 작품"이라며 "시민들이 웃음과 함께 연극의 재미를 느끼는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
한편 공연 입장권은 R석 2만원, S석 1만5000원이며 나루컬쳐 누리집 또는 전화로 예매할 수 있다.
lbs0964@newspim.com