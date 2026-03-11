'AI 시대 배터리 경쟁' 삼성SDI, 전고체·데이터센터 전원 공개

전고체 샘플·데이터센터 전력 솔루션 전시
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDI가 인공지능(AI) 시대를 겨냥한 차세대 배터리 기술을 공개했다. 전고체 배터리와 데이터센터 전력 솔루션이 핵심이다.
삼성SDI는 11일 서울 코엑스에서 개막한 '인터배터리 2026'에서 AI 시대를 겨냥한 배터리 기술과 제품을 선보였다고 밝혔다. 전시 슬로건은 'AI thinks, Battery enables(AI의 상상, 배터리가 현실로)'다.
삼성SDI는 피지컬 AI용 파우치형 전고체 배터리 샘플을 처음 공개했다. 내년 하반기 양산을 목표로 개발 중이다. 로봇과 항공 시스템 등 다양한 분야 적용을 추진한다.
AI 데이터센터용 배터리도 공개했다. 무정전 전원장치(UPS)용 각형 배터리 'U8A1'이다. 비상 전력 공급과 전력 품질 안정화 기능을 갖췄다.
배터리 백업 유닛(BBU)용 초고출력 원통형 배터리도 전시했다. 정전 발생 시 저장 대기시간을 50% 이상 늘린 제품이다. 최신 설계 기술을 적용해 안전성과 수명을 높였다.
에너지저장장치(ESS) 통합 솔루션도 소개했다. 삼성 배터리 박스(SBB) 풀라인업을 공개했다. 관람객은 SBB 1.5 내부 구조와 안전 기술을 확인할 수 있다.
모듈 내장형 직분사(EDI) 시스템도 공개했다. 배터리 화재 확산을 억제하는 안전 기술이다.
AI 기반 배터리 관리 소프트웨어도 처음 공개했다. '삼성 배터리 인텔리전스(SBI)'다. 배터리 상태를 진단하고 이상 여부를 사전에 예측한다.
인터배터리 어워즈 수상 제품도 전시했다. '700Wh/L 고에너지 각형 배터리'다. 삼성SDI는 각형 배터리 관련 특허를 글로벌 업계에서 가장 많이 보유했다.
각형 배터리는 열 확산 방지 기술 'No TP'를 적용했다. 각형 특화 스태킹 공법으로 에너지 밀도도 높였다.
초고출력 원통형 배터리 기술도 소개했다. 해당 배터리를 탑재한 전동공구 제품을 함께 전시했다.
엄재원 작가와 협업한 팝아트 작품도 전시장에 배치했다. 배터리 기술과 예술을 결합한 전시다.
삼성SDI 관계자는 "이번 전시로 AI 시대에 상상했던 모습들이 삼성SDI의 고품질 배터리 솔루션과 만나 구현되는 모습을 볼 수 있을 것"이라고 말했다.
