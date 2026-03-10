원광디지털대 요가명상학과 '에너지 요가 워크쇼' 개최

"비니요가·아사나플로우명상·호흡과 기공까지"

"에너지 수련 통합 프로그램에 높은 호응"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 요가명상학과는 서울캠퍼스 대강의실에서 '에너지 요가 워크숍'을 성황리에 개최했다고 10일 밝혔다.

원광디지털대학교 요가명상학과가 서울캠퍼스 대강의실에서 '에너지 요가 워크숍'을 성황리에 개최했다고 10일 밝혔다. [사진=원광디지털대학교]

대학교에 따르면 이번 워크숍은 비니요가, 아사나 명상, 호흡과 기공 수련을 통합적으로 경험하며 몸과 호흡, 에너지의 흐름을 이해하는 실습 중심 프로그램으로 진행됐다.

오전 강의에서는 곽지혜 교수가 '비니요가를 통한 에너지요가 실습'을 주제로 수련을 진행했다. 참가자들은 에너지 요가의 개념과 원리를 이해하고 차크라 인식과 호흡 수련, 비니요가 아사나 실습, 프라나 니드라 수련 등을 단계적으로 체험했다.

곽 교수는 원광디지털대학교 요가명상학과 교수이자 서울불교대학원대학교 심신치유학과 교수로 활동하며 코리아요가컨퍼런스 대표를 맡고 있다.

원광디지털대학교 요가명상학과가 서울캠퍼스 대강의실에서 '에너지 요가 워크숍'을 성황리에 개최했다고 10일 밝혔다. [사진=원광디지털대학교]

오후에는 박승태 교수가 '아사나플로우명상'을 주제로 강의를 이어갔다. 깐다(Kanda)를 중심으로 에너지의 흐름을 인식하며 아사나를 수행하는 방법과 아사나와 무드라를 결합한 시퀀스 실습을 통해 참가자들이 몸의 움직임 속에서 명상적 집중을 경험하도록 지도했다.

이어 진행된 '호흡과 기공' 강의에서는 쁘라나야마와 단전호흡의 공통점과 차이점을 설명하고 호흡을 기반으로 한 기공 실습을 진행했다. 참가자들은 동양 전통 수행에서 호흡이 갖는 의미를 이해하고, 에너지의 흐름을 체감하는 수련을 경험했다.

이번 워크숍은 재학생과 졸업생들이 함께 참여해 에너지 수련에 대한 이해를 높이고 실습 역량을 강화하는 시간을 가졌다. 참가자들은 "요가와 호흡, 에너지 수행이 어떻게 연결되는지 체계적으로 이해할 수 있었다", "실습 중심 강의라 수련 경험이 깊어졌다"는 소감을 전했다.

원광디지털대학교 요가명상학과가 서울캠퍼스 대강의실에서 '에너지 요가 워크숍'을 성황리에 개최했다고 10일 밝혔다. [사진=원광디지털대학교]

요가명상학과 박승태 학과장은 "이번 에너지요가 워크숍은 요가 수행의 핵심인 호흡과 에너지 흐름을 통합적으로 체험하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 학생들이 다양한 수행 방법을 경험하고 현장에서 활용할 수 있도록 실습 중심 특강을 지속적으로 운영할 계획"이라고 밝혔다.

1141world@newspim.com