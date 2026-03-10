BNK부산은행, 소상공인 사관학교 1기 모집…경영 역량 강화

수료 시 대출 금리 감면 혜택
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 오는 27일까지 지역 소상공인 경영 역량 강화를 위한 '소상공인 사관학교' 1기 교육생을 모집한다고 10일 밝혔다.
부산은행은 소상공인과 자영업자, 예비 창업자를 대상으로 실무 중심 교육을 제공한다. 마케팅·노무·부동산·경영·재무·세무 분야를 다룬다.
교육은 4월 6일부터 27일까지 4주 과정, 총 16시간으로 부산 수영구 수영타워 11층 수영 연수원에서 매주 월요일 오전 9시부터 오후 1시까지 진행된다.
주요 내용은 실전 마케팅 및 SNS 마케팅, 2026년 노동법 가이드, 상가건물임대차보호법, 경영 위기관리, 사업계획서 작성, 세무 지식, 정부지원제도 안내다.
모집 인원은 30명 내외로 부산은행 영업점이나 모바일뱅킹 앱으로 선착순 접수한다. 수료 시 기업대출 금리 0.2%포인트 감면 혜택을 준다.
김영준 기업고객그룹장은 "지역 소상공인 안정적 사업 운영과 지속 성장 지원을 위해 마련했다"며 "지역 경제 활성화와 경쟁력 강화를 위한 프로그램 확대를 추진하겠다"고 말했다.
