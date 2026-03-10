경기도북부자치경찰위원회 '찾아가는 자치경찰 설명회' 개최

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도북부자치경찰위원회가 경기북부 10개 시군 주민단체 등을 대상으로 '찾아가는 자치경찰 설명회'를 개최한다고 10일 밝혔다.
'찾아가는 자치경찰 설명회'는 자치경찰제의 역할과 주요 정책을 지역 주민에게 설명해 이해도를 높이고, 지역 치안 관련 목소리를 직접 청취해 주민 참여 기반의 지역 치안 협력을 강화하기 위해 마련됐다.
지난 9일 양주시 양주2동 통장협의회 회의를 시작으로 경기북부 10개 시군에 이·통장협의회, 주민자치회 등 주민 대표 단체를 직접 찾아갈 계획이다. 자치경찰제와 주요 치안 정책을 소개하고, 지역별 치안 현안과 건의사항을 청취하는 방식으로 설명회를 진행할 예정이다.
설명회에서는 ▲자치경찰제도 도입 배경과 역할 ▲생활안전·여성·청소년·교통 등 자치경찰 주요 사무 ▲경기북부 지역 치안 정책 및 추진 사례 ▲주민 참여형 치안 협력 방안 등을 중심으로 다룰 예정이다.
특히 주민들과 직접 소통하며 생활 속 안전 문제, 교통안전, 약자보호 등 지역별 치안 수요를 적극 수렴해 정책에 반영할 방침이다.
이경자 경기도북부자치경찰위원회 사무국장은 "자치경찰은 주민과 가장 가까운 생활안전을 담당하는 제도인 만큼 주민의 이해와 참여가 무엇보다 중요하다"며 "설명회를 통해 주민들이 자치경찰 제도를 보다 쉽게 이해하고 지역 치안에 관심을 갖는 계기로 만들겠다"고 말했다.
