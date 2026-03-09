보성군, 전국 순회 수산정책 소통간담회 개최

해수부·전국어민회 "현장 목소리 정책에 반영"

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군이 해양수산부와 함께 어업 현장의 목소리를 직접 듣는 자리를 마련했다.

보성군은 봇재홀에서 해양수산부와 전국어민회총연맹 주관으로 '2026 전국 순회 수산정책 소통간담회'를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 간담회는 수산 정책의 지속가능한 발전 방안을 논의하고 어민들의 현장 애로사항을 청취하기 위해 열렸다.

수산정책 소통간담회. [사진=보성군] 2026.03.09 chadol999@newspim.com

행사에는 최현호 해양수산부 수산정책실장, 전창우 전남도 친환경수산과장, 정철수 전국어민회총연맹 회장을 비롯해 보성·고흥지역 수협 관계자와 어업인 단체장 등 50여명이 참석했다.

이 자리에서 어업인들은 기후 변화와 어촌 고령화에 대응하기 위한 제도 개선을 건의했다. 특히 수온 상승 등으로 주요 어종의 산란 시기가 달라지는 현실을 반영해 낙지·꽃게 등의 법정 금어기를 지역 실정에 맞게 조정할 것을 요구했다.

또 어장 정화사업을 외부 업체 중심에서 어업인이 직접 참여하는 방식으로 전환할 수 있도록 법적 근거와 자격 요건을 완화해달라고 요청했다. 아울러 후계 어업인 융자금 이자율 인하, 상환조건 개선 등 금융지원 확대와 어획증명 앱 보고 절차 간소화 등 행정 부담 완화 방안도 제시됐다.

이 외에도 3t 미만 소형선외기의 관리선 지정 요건 완화와 운용 범위 확대 등 현장 규제 개선의 필요성도 논의됐다.

보성군 관계자는 "중앙정부와 지역 어업인이 함께 지역 수산업의 향후 방향을 논의한 의미 있는 자리였다"며 "건의된 과제가 제도 개선으로 이어지도록 해수부와 긴밀히 협의하겠다"고 말했다.

최현호 실장은 "전남 어업인들의 절실한 현장 의견을 직접 들으니 책임감이 막중하다"며 "현장 제안을 적극 검토해 실효성 있는 정책과 규제 혁신을 추진하겠다"고 밝혔다.

