"혼자 와도 부담 없이"…동해시, '1인 관광객 환영 업소' 모집

1인 메뉴 50% 이상·바 테이블 갖춘 일반음식점 대상…시군별 6곳 안팎 선정

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 1인가구와 나홀로 여행(혼행) 증가 추세에 맞춰 오는 13일까지 '1인 관광객 환영 업소 인증제' 참여 업소를 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 혼자 여행하는 관광객이 편안하게 식사할 수 있는 환경과 정보를 제공해 1인 관광객의 편의를 높이고, 지역 관광 활성화를 도모하기 위한 새 사업이다.

강원 동해시청 [사진=동해시청] 2020.11.13 onemoregive@newspim.com

모집 대상은 동해시 관내 일반음식점으로 ▲판매 메뉴 중 1인 제공 메뉴 비율 50% 이상 ▲혼자 식사할 수 있는 2인 이하 좌석 또는 바 테이블 보유 등이 신청 요건이다. 최근 1년 이내 위생·영업 관련 행정처분 이력이 있는 업소는 제외되며, 카페·제과점·패스트푸드점·술집·주점 형태의 일반음식점도 대상에서 제외된다.

선정 규모는 강원특별자치도 내 100개 업소 이내로, 시·군별 6개 업체 내외가 선정될 예정이다. 신청을 희망하는 업소는 13일 오후 6시까지 동해시청 방문, 등기우편 또는 이메일로 신청서와 구비서류를 제출하면 되며, 최종 선정 결과는 강원특별자치도 심사를 거쳐 4월 중 개별 통지된다.

'1인 관광객 환영 업소'로 인증되면 업소에는 인증 마크(패)가 제공되고, 향후 제작될 '혼밥여지도'에 업소 정보가 수록된다. 이와 함께 시 관광안내소와 역·터미널, 강원관광 홈페이지 등 온·오프라인 채널을 통해 집중 홍보가 이뤄질 예정이다.

이진화 동해시 관광과장은 "이번 사업을 통해 1인 관광객이 보다 편안하게 동해시를 방문해 지역의 다양한 음식문화를 즐길 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 나홀로 여행객을 위한 관광 환경 조성과 편의성 향상에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.​

