부산교육청, 3년간 특수 84학급 단계적 확충…과밀학급 해소

사전예고제 특수교육 인프라 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교육청은 '특수학급 신·증설 계획'에 따라 올해부터 3년 간 매년 28학급씩 총 84학급을 단계적으로 확충한다고 9일 밝혔다.
시교육청은 올해 특수교육대상학생이 크게 증가함에 따라 당초 계획보다 많은 총 39학급을 신·증설했다. 당초 연간 증설 계획인 28학급을 상회하는 규모로 증가하는 특수교육 수요에 선제적으로 대응한 결과이다.
이에 2026학년도 일반학교 내 특수학급은 총 736학급으로 늘어나 특수교육대상학생의 적정 배치와 학교 간 과밀 해소 기반을 한층 강화했다.
2025학년도에는 고등학교 단위에 특수학급 신·증설 실적이 없었으나 올해는 고등학교에서만 10학급을 신·증설하여 고교 단계 특수교육 지원을 대폭 강화했다.
그동안 신·증설이 부진했던 사립학교 특수학급 확대에도 박차를 가해 사립학교 특수학급 수가 2025학년도 14학급에서 2026학년도 19학급으로 증가했다.
시교육청은 사립고등학교 비율이 높은 지역의 특성을 고려해 사립 일반고 및 특성화고의 학생 배치 수요를 분석하고, 특수학급 설치를 적극 유도·지원함으로써 고등학교 단계 특수교육 인프라를 지속 확대해 나갈 계획이다.
또 2026년 3월 진학수요 조사를 기반으로 특수학급 설치 수요가 있는 학교를 대상으로 '사전예고제'를 시행해, 특수학급 신·증설 예측 가능성과 안정성을 확보할 예정이다.
2026학년도 2학기와 2027학년도에도 특수학급 신·증설을 지속 추진해 특수교육대상학생 적정 배치와 과밀 해소에 적극 대응할 계획이다.
김석준 교육감은 "계획에 따른 확충을 넘어 현장의 수요를 반영한 적극적인 특수학급 증설이 무엇보다 중요하다"며 "고등학교 단계 특수교육 여건을 지속적으로 강화해 모든 학생이 차별 없이 교육받을 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com