부산시, 자활 참여자 종합건강검진비 지원사업 추진

올리브 브랜드 의료복지 확장 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 자활 참여자의 건강권 보장과 자립 기반 강화를 위해 광역 지자체 최초로 '올리브(ALL-LIVE) 종합건강검진비 지원사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.
이번 사업은 경제적 부담으로 건강검진을 받기 어려운 자활 참여자가 주요 질병을 조기에 발견·예방할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다. 기초 지자체 단위의 유사 사업은 있었지만, 광역 차원에서 자활 브랜드와 연계해 체계적으로 추진하는 것은 부산이 처음이다.
시는 자활사업단·자활기업에서 3개월 이상 근무한 참여자 162명에게 1인당 최대 30만 원의 종합건강검진비를 지원한다. 추가 검사비나 진료비는 '올리브(ALL-LIVE)카드'를 통해 결제할 수 있도록 해 자활기업 매출 확대 효과도 기대된다.
사업비는 LS일렉트릭이 5000만 원을 후원했다. 검진은 부산 자활기업인 '부산돌봄의료복지 사회적협동조합' 부속 의료기관 '돌봄과나눔의원'과 협력해 진행된다. 해당 의원은 통합돌봄 기반의 1차 의료기관으로, 건강검진 외에도 건강 상담과 사후 관리 등 지속적 지원을 제공한다.
시는 이번 사업을 통해 자활 참여자의 맞춤형 건강 안전망을 구축하고, '올리브(ALL-LIVE)' 브랜드를 의료복지 영역으로 확장해 나간다는 계획이다.
이를 통해 단순한 의료비 지원을 넘어 ▲자활기업과 연계한 지역 검진체계 구축 ▲기업 사회공헌과 결합한 민관협력 모델 정착 ▲자활 참여 동기 강화 등의 효과를 기대하고 있다.
박형준 부산시장은 "광역 지자체 최초로 자활 참여자에게 종합건강검진비를 지원하게 돼 뜻깊다"며, "건강이 곧 자립의 기반인 만큼, 시민 누구나 건강하게 경제활동을 이어갈 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다.
