[WBC] 도쿄돔 2층 상단에 꽂힌 대형포, '해결사' 김도영, 역전 투런포 작렬

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구대표팀의 리드오프로 나선 김도영(KIA)이 결정적인 역전 홈런을 터뜨리며 팀에 리드를 안겼다.
류지현 감독이 이끄는 한국 대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 2026 월드베이스볼클래식 C조 조별리그 3차전에서 대만과 맞붙었다.
경기 초반 흐름은 대만 쪽으로 기울었다. 한국은 2회초 무사 상황에서 대만의 중심 타자 장위청에게 솔로 홈런을 허용하며 먼저 실점했다.
한국은 5회말 공격에서 반격에 나섰다. 선두 타자 안현민(KT)이 볼넷을 골라 출루한 뒤, 문보경(LG)이 안타를 때려내며 무사 1, 3루 기회를 만들었다. 이후 셰이 위트컴(휴스턴)이 병살타를 기록했지만, 그 사이 3루 주자 안현민이 홈을 밟으면서 1-1 동점을 만들었다.
균형을 맞췄지만 다시 위기가 찾아왔다. 한국은 6회초 곽빈(두산)이 대만 타자 정쭝저에게 솔로 홈런을 허용하면서 다시 한 점을 내줬다. 스코어는 1-2가 됐고, 경기 분위기도 다시 대만 쪽으로 넘어가는 듯했다.
하지만 김도영이 다시 승부의 흐름을 뒤집었다. 6회말 공격에서 선두 타자 박동원(LG)이 볼넷으로 출루하며 기회를 만들었다. 이어 김혜성(LA 다저스)이 삼진으로 물러나며 분위기가 가라앉는 듯했지만, 다음 타석에 들어선 김도영이 해결사 역할을 해냈다.
김도영은 대만의 두 번째 투수 린웨이언이 던진 초구를 놓치지 않았다. 시속 151.4km의 포심 패스트볼이 들어오자 과감하게 배트를 휘둘렀고, 타구는 힘차게 왼쪽 외야로 날아갔다. 타격 순간부터 홈런을 직감할 수 있을 만큼 큼지막한 타구였다.
공은 그대로 좌측 담장을 넘어갔고, 비거리는 390피트(약 118.9m)로 측정됐다. 김도영의 역전 투런 홈런이 터지면서 경기 흐름은 단숨에 한국 쪽으로 넘어왔다.
이후 저마이 존스(디트로이트)의 헛스윙 삼진, 이정후(샌프란시스코)의 중견수 플라이로 이닝이 마무리됐다.
wcn05002@newspim.com