[MLS] LAFC 손흥민, 댈러스전 선발 출전... 리그 첫 골 사냥 도전

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC의 손흥민이 댈러스 FC와의 경기에 선발로 출전해 리그 첫 골을 노린다.
LAFC는 8일 오후 12시 30분(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 댈러스와의 2026시즌 MLS 3라운드 홈 경기를 치른다.
이날 LAFC는 4-3-3 포메이션을 가동한다. 손흥민은 최전방 스트라이커로 선발 명단에 이름을 올렸고, 왼쪽 측면에는 드니 부앙가, 오른쪽에는 다비드 마르티네스가 배치돼 스리톱 공격진을 구성한다.
LAFC는 이번 시즌 강력한 우승 후보로 평가받고 있다. 시즌 초반 흐름도 매우 좋다. 리그 경기뿐만 아니라 다른 공식 경기까지 포함해 현재 4경기 연속 승리를 기록하며 상승세를 이어가고 있다.
특히 리그 경기에서는 인터 마이애미를 3-0으로 완파한 데 이어 휴스턴 다이너모를 2-0으로 꺾으며 2연승을 기록했다. 이번 댈러스전에서도 승리를 거둘 경우 LAFC는 구단 역사상 처음으로 MLS 정규리그 개막 이후 3연승을 달성하게 된다.
손흥민 역시 시즌 초반부터 뛰어난 공격력을 과시하고 있다. 그는 시즌 개막전이었던 레알 에스파냐(온두라스)와의 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 경기에서 1골 3도움을 기록하며 맹활약했다. 이후 경기에서도 꾸준히 공격 포인트를 추가하면서 현재 공식전 4경기에서 1골 6도움을 기록 중이다.
다만 아직 리그에서 득점이 나오지 않았다는 점은 아쉬운 부분이다. 손흥민은 리그 두 경기에서 모두 도움을 기록하며 현재 리그 3도움을 올리고 있지만, 아직 첫 골을 터뜨리지는 못했다.
이번 경기 상대인 댈러스는 손흥민에게 특별한 기억이 있는 팀이기도 하다. 그는 지난해 8월 LAFC 유니폼을 입은 뒤 미국 무대 데뷔골을 터뜨렸는데, 그 상대가 바로 댈러스였다. 당시 손흥민은 감각적인 오른발 프리킥을 성공시키며 팬들에게 강한 인상을 남겼다.
좋은 기억이 있는 상대를 홈으로 불러들이는 만큼 손흥민은 이번 경기에서 리그 첫 골과 팀 승리를 노린다.
