북한, 세계여성의날 맞춰 "조선 여성 혁명적 기개 떨치라"…9차 당대회 관철 강조

여성 성과 집중 조명하며 "참된 혁명가" 선전
국제사회 "여성 인권은 여전히 열악" 평가
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 8일 세계 여성의 날('국제 부녀절')을 맞아 여성들에게 '제9차 당대회 결정 관철의 주력부대가 되라'며 충성 결집을 촉구했다.
노동당 기관지 노동신문은 이날 1면 사설에서 '국가번영의 새 전기를 열어나가기 위한 변혁투쟁에서 조선 여성의 혁명적 기개를 남김없이 떨치자'는 제목으로, "제9차 당대회 결정 관철을 위한 투쟁에서 여성들의 혁명적 기개를 남김없이 발휘해야 한다"고 주장했다.
신문은 9차 당대회를 "국가번영의 새 전기를 열어나가기 위한 웅대한 설계도"라면서, 여성 노동자와 체육인을 '당의 위업을 일심으로 받드는 참된 혁명가'로 추켜세웠다.
노동신문은 방직공장의 생산계획 초과 달성 사례나 국제대회 입상 여성선수 등을 구체적으로 언급하며 "애국을 삶과 투쟁의 본령으로 삼고 당의 노선을 충실히 받드는 여성들이 있기에 새 전망목표들은 빛나게 달성될 것"이라고 강조했다. 또 6면에 '자본주의는 여성천시사회, 여성인권의 불모지이다'라는 논설을 실어 서방사회의 성평등 실태를 비판하며 체제 우월성을 부각했다.
조선중앙통신도 '어머니날'(11월 16일) 제정, 전국 어머니대회 개최, 평양산원 유선종양연구소 설립 등 김정은 국무위원장의 '여성 친화 정책'을 홍보하며 동조 보도를 이어갔다.
그러나 국제사회는 북한의 여성 인권 실상이 여전히 열악하다고 평가한다. 유엔과 인권단체 보고서에 따르면, 북한 여성들은 가부장제적 사회 구조 속에서 가사와 육아를 전담하며, 장마당 활동을 통해 생계 부담까지 짊어지는 경우가 많다.
북한은 매년 3월 8일을 국가적 명절로 지정해 여성대회와 공연, 표창행사 등을 열지만, 실제로는 여성의 충성과 복종을 요구하는 정치행사 성격이 강하다는 분석이다.
