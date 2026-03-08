[주간금융이슈] 쿠웨이트 원유 감산...증안펀드 가동 '신중'

코스피, 이틀만에 19% 급락 후 9.6% 오르며 'V' 반등

쿠웨이트, 결국 원유 감산...글로벌 경제 혼란 심화

골드막삭스, 사태 해결 못하면 유가 배럴당 100달러 전망

증안펀드 투입 신중론, "추세적 증시 하락 가능성 낮아"

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 쿠웨이트가 중동 사태에 따른 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 따라 원유 생산을 줄이기로 했다. 쿠웨이트 국영 석유회사 KPC는 7일(현지시간) 성명에서 "쿠웨이트에 대한 이란의 계속된 공격과 호르무즈 해협 선박 통항에 대한 위협에 따라 예방적 조치로 원유와 정제 처리량을 감축한다"며 '불가항력'을 선언했다고 로이터통신이 보도했다. 우려됐던 원유 감산마저 발생하며 글로벌 경제는 물론 국내 금융시장도 혼란 심화가 불가피해졌다.

골드만삭스는 호르무즈 봉쇄 흐름이 회복되지 않으면 다음 주에 배럴당 100달러를 넘게 급등할 수 있다고 경고했다. 이번 주 원유가 35% 이상 급등했으며, 1983년 이후 미래 거래 역사상 가장 큰 주간 상승률이다.

8일 증권가에서는 이번 주 국내 증시는 원유 감산과 원유가 급등에 따른 조정을 받고, 사태 장기화시 대규모 조정이 불가피하다는 전망을 내놓고 있다.

6일 신한은행 본점 딜링룸 모습. [사진=신한은행]

이란 사태 이후 첫 개장일인 3일 코스피가 7%나 급락하며 '검은 화요일'을 겪었던 국내 증시인 4일에는 사상 최대인 12%의 하락률을 기록하는 '공포의 수요일'까지 겹치며 5000선까지 위협 받았다.

하지만 5일에는 코스피가 9.6% 급등하며 하루만에 5500선을 회복(5583)했으며 6일에는 0.02% 오른 5584.87로 마감했다. 급격한 변동성은 우려스럽지만, 사태 직후의 불안감을 어느 정도 해소했다는 분석이다.

향후 국내 증시의 향방은 이란 사태 장기화 여부에 달렸다. 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁 기간을 4주 내외로 단언하며 조기 종결을 자신하고 있지만, 전면적 위기가 확산되면서 장기화 가능성도 높아지고 있는 상황이다.

특히 이란이 전 세계 원유 수송의 '대동맥'으로 불리는 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 에너지 대란 우려가 커지고 있다. 우리나라의 지난해 중동 원유 도입 비중은 69.1%에 달하며 이중 95% 이상이 호르무즈 해협을 지난 정도로 의존도가 크다.

신영증권 이상연 연구원은 "원자재 가격 급등, 공급망 교란 등에 의한 우려가 크다"며 "전쟁이 장기화될수록 인플레이션을 넘어 긴축 우려까지 발생하는 최악의 시나리오로 흐를 수 있다. 우리나라는 에너지 자급이 불가능해 증시 낙폭이 더 클 수밖에 없다"고 진단했다.

반면 사태가 안정된다면 국내 증시 영향 역시 제한적이라는 전망이 우세하다. 이에 이번주부터 증시 정상화를 예상하는 전망도 나온다.

NH투자증권 나정환 연구원은 "시장이 극단적 우려에서 벗어나며 반도체, 2차전지, 자동차, 전력기기 등 낙폭과대 업종이 먼저 반등한 이후 국내 정책 모멘텀이 있는 금융, 지주 및 코스닥 시장으로 상승 흐름이 확산될 수 있다"고 전망했다.

금융당국 역시 시장 안정에 주력하고 있다. 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등은 재정경재부와 함께 연일 시장점검회의를 개최하며 사태를 주시하고 있다.

필요할 경우 기 회사채·CP 시장 및 부동산 PF 연착륙을 위한 '100조원+@' 규모의 시장 안정 프로그램 확대 등을 적극적으로 시행한다는 방침이다.

다만 추세적인 증시 하락 가능성은 낮다는 판단으로 '증안펀드' 투입에는 신중한 입장이다.

증안펀드는 증시 하락시 시장에 유동성을 공급해 투자 심리를 안정시키기 위한 펀드로, 금융회사와 정책금융기관 등이 공동 출자해 조성된다. 2003년 신용카드 대출 부실 사태, 2008년 리먼브라더스 발 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹, 2022년 글로벌 긴축 경기 침체 우려 등 총 네 차례 조성된바 있다.

주요 금융그룹 역시 시장 안정을 위한 조치에 나섰다. 이번 사태로 피해를 입은 기업을 대상으로 KB금융과 신한금융은 각각 최대 5억원과 10억원의 운전자금 및 시설복구를 지원하며 하나금융도 기업당 최대 5억원, 총 12조원을 공급한다. NH농협금융도 최대 5억원의 신규 시설 및 운전자금을, 우리금융은 만기 연장 및 유동성 지원 등을 제공한다.

금융지주 관계자는 "글로벌 경제가 흔들릴 수 있는 중요한 사안이기 때문에 정부 및 금융당국과 함께 사태를 주시하며 가능한 모든 지원방안을 마련하고 있다"며 "사태가 장기화되면 증시 및 금융시장 혼란을 불가피하다. 조속한 사태 해결을 기대할 수 밖에 없다"고 밝혔다.

