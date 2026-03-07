[WBC] '체코전 대포 2방' 위트컴, 한일전 5번 타자 배치

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국계 장타자 셰이 위트컴이 일본전 5번 타자로 나선다. 한국은 7일 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 2차전 일본전에 김도영(KIA)–저마이 존스(디트로이트)–이정후(샌프란시스코)–안현민(kt)–위트컴(휴스턴)–문보경(LG)–김주원(NC)–박동원(LG)–김혜성(LA 다저스)으로 이어지는 선발 라인업을 예고했다. 선발 투수는 사이드암 고영표다.
체코와 1차전 때와 비교하면 위트컴이 6번에서 5번으로 올라섰고, 9번 타자였던 김주원이 7번으로 이동했다. 김혜성은 7번에서 9번으로 내려가 '테이블 세터 뒷문' 역할을 맡는다.
위트컴의 타순 승격에는 체코전 활약이 결정적인 영향을 미쳤다. 위트컴은 체코와 조별리그 1차전에서 3회와 5회 연타석 홈런을 기록하며 2안타(2홈런) 3타점으로 11-4 대승을 이끌었다. 도쿄돔 평가전에서도 오릭스전 홈런을 포함해 이미 장타력을 증명한 바 있다.
류지현 감독은 일본 선발 기쿠치 유세이(에인절스) 공략을 위해 우타자 비중을 높였다. 류 감독은 "기쿠치의 세부 성적을 보면 피안타율과 정타 비율 모두 우타자가 좌타자보다 유리했다"며 "기쿠치의 주 무기가 슬라이더라 우타자가 좀 더 유리하다"고 설명했다.
9번 타자로 나서는 김혜성에 대해선 연결고리 역할을 강조했다. 류 감독은 "김혜성이 출루에 성공하면 우리 팀의 득점 방법이 훨씬 다양해진다"며 하위 타선에서 상·하위 타선을 잇는 역할을 기대했다.
psoq1337@newspim.com