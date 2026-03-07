심보균 익산시장 예비후보 선거사무소 개소…본격 선거 행보

경제 회복과 미래 산업 육성 통한 도시 재도약 제시
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 심보균 익산시장 예비후보는 7일 선거사무소 개소식을 갖고 익산 발전 비전을 제시하며 본격적인 선거 행보에 돌입했다고 밝혔다.
심 예비후보는 이날 익산시 모현동 롯데시네마 2층에 마련된 선거사무소에서 지역 시민과 지지자 등 약 1000여 명이 참석한 가운데 개소식을 열고 익산의 변화와 도약에 대한 비전을 제시했다.
심 예비후보는 "오늘 개소식은 단순한 선거 출발이 아니라 침체된 익산을 다시 살리는 변화의 시작"이라며 "익산 경제를 회복하고 시민이 체감하는 행정을 만들기 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.
특히 그는 익산 경제 회복과 미래 산업 육성을 핵심 과제로 제시했다. 국가식품클러스터를 중심으로 한 식품산업 고도화와 바이오·식품 융합 산업 육성, 청년 일자리 확대 등을 통해 익산을 전북 경제 중심 도시로 재도약시키겠다는 구상이다.
이와 함께 주거·교통·문화 인프라 개선과 시민 참여형 행정을 추진해 시민이 직접 변화를 체감하는 시정을 구현하겠다는 의지도 내비쳤다.
심 예비후보는 "도시의 변화는 시민 삶의 변화에서 시작된다"며 "인구 감소와 지역경제 침체라는 위기를 기회로 바꾸기 위해 정치가 아닌 실력으로 익산을 바꾸는 행정을 펼치겠다"고 강조했다.
이어 "열린 행정과 책임 행정을 통해 시민과 항상 소통하는 시정을 만들고 익산의 미래를 시민과 함께 설계하는 참여형 시정을 실현하겠다"고 덧붙였다.
한편 심 예비후보 측은 향후 정책 발표와 시민 간담회, 현장 행보 등을 통해 시민과의 접점을 확대하며 선거운동을 이어갈 계획이다.
