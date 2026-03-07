[부고] 이종수(전 YTN 해설위원)씨 모친상

▲조성묵(향년 88세)씨 별세, 이종익·종수(전 YTN 해설위원, 국악방송 이사)·종임(영문학자)·명아(번역가)씨 모친상, 그렉 러틀리지(네브라스카 주립대 영문과 교수)·조대호(연세대 철학과 교수)씨 장모상, 추명선·이수진(유엔난민기구 호주 대표)씨 시모상
= 별세 : 6일 신촌세브란스 장례식장 17호실
= 발인 : 9일 오전 7시
= 장지 : 대전국립현충원
= 연락처 : 02-2227-7500
