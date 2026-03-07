안산시 '안산선 지하화 통합개발사업' 추진…관계기관들과 업무협약

2년 내 시민 체감 가능한 계획 수립 목표
이민근 시장 "시의 미래 경쟁력 좌우할 핵심 사업"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 6일 안산시청 제1회의실에서 '안산선 지하화 통합개발사업' 진행을 위한 업무협약을 체결하고 기본계획 수립 용역 착수보고회를 개최했다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 이번 업무협약은 안산시와 국토교통부, 경기도, 국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원이 함께 '안산선 지하화 통합개발사업'을 원활히 진행하기 위해 기관 간 상호 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.
이날 협약식은 이민근 안산시장을 비롯해 홍지선 국토교통부 제2차관, 김대순 경기도 행정2부지사 및 관계기관 대표자들이 참석한 가운데, 사업 추진에 대한 공동 의지를 다지는 자리로 진행됐다.
각 기관은 협약에 따라 ▲제도개선 지원 ▲신속한 기본계획 수립▲전문성 공유▲행정절차 지원 등 사업 추진 전반에 대해 긴밀히 협력하기로 했다.
이어 오후에 열린 기본계획 수립 용역 착수보고회에서는 사업 추진 배경과 기본계획 수립 방향, 향후 일정 등이 공유됐다.
기본계획 수립 기관인 경기도와 안산시는 시민이 체감할 수 있고 실현 가능한 계획이 수립될 수 있도록 내실 있는 용역을 진행해 나갈 계획이다.
이민근 안산시장은 "안산선 지하화는 단순한 교통 인프라 개선을 넘어 안산시의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 사업"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 도시공간 혁신을 이뤄 나가겠다"고 말했다.
한편 안산시는 약 2년간 기본계획 수립 절차를 거친 뒤 안산선 지하화 사업이 조속히 진행될 수 있도록 관련 행정 절차를 단계적으로 진행해 나갈 방침이다.
