안성시, 3월 봄철 '초미세먼지 총력대응'…홍보도 강화

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 봄철 고농도 미세먼지 발생에 대비해 3월 한 달간 '초미세먼지 봄철 총력대응'을 실시한다고 7일 밝혔다.
이번 대책은 기온 상승과 대기 정체가 예상되는 3월 기상 여건을 고려해 발생원 중심의 집중 관리를 통해 미세먼지 농도를 낮추기 위해 마련됐다.
이에 따라 시는 도로변 미세먼지 저감을 위해 총 16대 살수차를 운영하고 장기로 등 주요 도로 청소를 강화한다.
또한 아양 1·2로 구간의 '클린앤쿨링로드' 시스템을 가동해 도로 재비산먼지를 제거하고 어린이집 등 다중이용시설의 실내 공기질과 환기설비 등도 점검한다.
아울러 핵심 배출원 관리로 비산먼지 발생 공사장과 대기배출시설 설치사업장을 집중 점검하고 초미세먼지 전구물질인 암모니아 저감을 위해 퇴비공장 등 축산시설의 가축분뇨 처리 여부를 특별 점검한다.
특히 비상저감조치 발령 시 소각시설 등 공공 배출시설 가동률을 조정해 배출량을 추가 감축한다.
여기다 시민 참여 확대를 위해 대중교통 이용, 친환경 운전 실천, 대기전력 줄이기 등 생활 속 실천에 동참할 수 있도록 홍보도 강화할 예정이다.
시 관계자는 "봄철 미세먼지는 단기간 고농도로 발생하는 특성이 있어 선제적 대응이 중요하다"며 "시민 체감 대기질 개선을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
시는 기상 상황과 미세먼지 농도를 지속 모니터링하며 탄력적으로 대응할 계획이다.
