안성시, 경력보유여성 창업 교육·동아리 70명 모집

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 여성비전센터는 여성의 창업 전문성 강화와 경력 개발을 위해 경력보유여성 창업 교육과정과 창업동아리 참여자를 모집한다고 7일 밝혔다.
창업 교육과정은 총 30명을 모집하며 예비 창업자를 대상으로 창업 역량 진단과 기초 심리 코칭을 통해 참여자의 강점과 사업화 가능성을 창업 매니저가 체계적으로 분석·진단할 예정이다.
센터는 사회서비스, 돌봄서비스, 관광, 교육 등 지역 기반 분야 중심의 창업을 지원해 실제 창업으로 이어질 수 있도록 돕는다는 계획이다.
또 창업동아리 과정은 3인 이상으로 구성된 동아리를 대상으로 총 40명을 모집하며, 강사활동형·기술숙련형·공동창업형 3개 분야로 나눠 운영한다.
각 분야별로 실제 창업에 성공한 멘토를 초빙해 강사활동형 동아리는 강의 컨설팅, 기술숙련형 동아리는 판매 및 판로 확보 컨설팅, 공동창업형 동아리는 협동조합 설립 지원 등에 중점을 두고 창업 활동을 지원할 예정이다.
신청 자격은 고용보험 미가입자이면서 사업자등록증이 없는 예비 창업자로, 1인 창업 교육 신청 또는 3인 이상으로 구성된 창업동아리 신청이 가능하다.
신청 기간은 3일부터 모집 인원 마감 시까지이며 이메일 또는 여성비전센터 방문을 통해 접수할 수 있다.
교육은 4월부터 시작해 기초 창업역량 진단을 거쳐 단계적으로 진행되며, 11월에 마무리될 예정이다.
