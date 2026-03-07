안성시, 중부권 광역급행철도 조기 추진 촉구…범국민 서명운동 돌입

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 6일부터 6월 30일까지 '중부권 광역급행철도 사업'의 조속 추진을 촉구하는 범국민 서명운동에 들어갔다.
7일 안성시에 따르면 중부권 광역급행철도는 서울 잠실에서 성남, 광주, 용인, 안성, 진천을 거쳐 청주국제공항까지 연결하는 총 연장 134㎞ 규모의 사업으로, 총사업비 약 9조 원이 투입된다.
현재 한국개발연구원(KDI)에서 민자 적격성조사가 진행 중이며 하반기 완료 예정이다. 시는 민자 적격성조사 통과 시 제3자 제안공고, 협상, 사업시행자 지정, 실시계획 승인 등의 절차를 거쳐 2030년 하반기 착공을 예상하고 있다.
이번 서명운동을 선거관리위원회의 사전 검토를 거쳐 온라인과 오프라인으로 병행 추진되며 작성된 서명부는 국토교통부와 KDI에 전달돼 민자 적격성조사 등 정책 자료로 활용될 계획이다. 시는 시민 참여 확대를 위해 시청, 각 읍·면·동 행정복지센터, 행사장 등에 서명부를 비치하고 적극적인 동참을 독려할 예정이다.
특히 시는 이번 사업이 동신 일반산업단지와 연계돼 지역경제 활성화와 기업 투자 유치에 기여할 것으로 전망하고 있다.
시 관계자는 "중부권 광역급행철도는 경부선 중심 교통수요를 분산시키고 지역균형발전을 이끌 핵심 인프라"라며 "광주시, 용인시, 진천군 등 관련 지자체도 서명운동에 동참할 예정이니 조기 착공을 위한 시민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다"고 전했다.
시는 철도망 확충과 산업단지 개발이 안성시의 장래 개발 핵심 축으로 수도권·중부권 교통 인프라 강화와 스마트 산업, 물류, 문화관광 등 발전 전략과 연계한다는 계획이다.
lsg0025@newspim.com