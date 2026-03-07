평택시 '아이 키우기 좋은 도시' 구축 추진…총 2774억 투입

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 여성·가족·보육사업에 2774억 원을 편성해 가족이 안심하고 아이를 키울 수 있는 도시 조성에 나선다.
7일 시에 따르면 가족이 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경을 조성하고, 내·외국인이 함께 어울려 성장하는 도시를 만들기 위해 예산을 편성해 추진한다.
앞서 시는 여성의 안전한 일상 환경 조성을 위해 여성1인가구 안심패키지 35가구, 스마트도어벨 142가구, 여성안심무인택배함 7개소를 운영 중이다.
올해 상반기에는 가정폭력·성폭력·교제폭력·스토킹 피해자 보호를 위한 '바로희망팀'을 개소하고 초기 대응부터 상담·사례관리까지 통합 지원하는 지역사회 안전망을 구축한다는 계획이다.
또한 빠르게 증가하는 외국인 주민에 대해 '제1차(2024-2028) 평택시 외국인주민 및 다문화가족 정책'에 따라 21개 부서에서 100개 사업을 추진하며, 세계인의 날과 평택아시안컵 등 문화교류 행사를 통해 내·외국인이 함께 어우러지는 포용적 지역공동체 조성에 나선다.
실제로 2026년 2월 기준 평택시 등록 외국인 주민은 5만518명으로 전국 226개 지자체 중 7번째, 경기도 31개 시군 중 6번째 규모다. 이는 2021년 3만5431명 대비 5년간 42.6% 증가한 수치다.
아울러 보육 서비스 질 향상을 시는 올해 국공립어린이집 11개소를 확충해 총 101개소까지 확대한다.
또 어린이집 정기·수시·특별 지도점검과 계절별 안전 점검을 강화하고 보육 교직원 처우개선 및 어린이집 운영비를 지원해 부모가 신뢰할 수 있는 보육환경을 조성할 방침이다.
정장선 평택시장은 "앞으로도 가족과 내·외국인이 함께 어울려 성장하는 도시를 만드는데 최선을 다하겠다"며 "살고 싶은 도시 모두가 행복한 도시 구축에 행정력을 집중하겠다"고 약속했다.
