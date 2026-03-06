전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.07 (토)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[WBC] 고영표, 일본전 선발 낙점... "왜 나일까, 고민했다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 류지현호가 '잠수함 에이스' 고영표를 앞세워 10연패 탈출을 모색한다. 일본은 빅리그 좌완 기쿠치 유세이로 맞불을 놓는다.

고영표는 7일 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 WBC C조 2차전 일본전 선발로 예고됐다. 오키나와 캠프 막바지에 일본전 선발 통보를 받은 그는 "감독이 왜 나를 택했는지 매일 고민했다. 이제는 생각을 덜고 본능적으로 타자와 제대로 싸운다는 느낌으로 던지겠다"고 했다. 도쿄 올림픽 준결승 일본전에서 5이닝 2실점으로 좋은 인상을 남겼지만, 2023 WBC 호주전과 2024 프리미어12 대만전에서는 실망스러운 피칭으로 비판을 받았던 만큼 이번 무대는 일종의 명예회복 기회다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고영표. [사진=kt] 2026.03.06 psoq1337@newspim.com

KBO리그에서 고영표는 이미 검증된 스타터다. 2021년 11승을 시작으로 2022년 13승, 2023년 12승, 2025년 11승을 기록했고 각 시즌 퀄리티스타트 횟수에서도 상위권을 지켜왔다. KT 최초 비 FA 5년 107억 원 다년 계약의 주인공답게 6이닝 3실점 이내를 꾸준히 기록하는 스타일이다. 다만 그는 "국제대회만 나오면 생각이 많아져 늘 아쉬움이 남았다"며 "이번에는 돔, 반발력, 오타니 같은 외부 변수에 매달리지 않고 주어진 투구 수 안에서 최대한 막는 데만 집중하겠다"고 했다.

상대 선발 기쿠치는 빅리그 통산 7시즌 199경기(187선발) 48승 58패 평균자책점 4.46을 기록 중인 좌완이다. 세이부를 거쳐 시애틀, 토론토, 지난해 에인절스까지 잔뼈가 굵었지만 일본 대표팀 경력은 이번이 사실상 첫 풀타임 무대다. 오릭스와의 WBC 공식 평가전에서도 4이닝 6안타 3실점(2자책)으로 다소 들쭉날쭉한 내용을 보였다. 일본 언론은 일찌감치 그를 한일전 선발로 점찍었고 이바타 히로카즈 감독도 대만전 직후 "한국전 선발은 기쿠치"라며 공개했다.

한국과 일본의 상대 전적은 WBC·프리미어12 등 국제대회에서 일본이 절대 우세다. 2015 프리미어12 준결승 역전승 이후 일본전 전적은 1무 10패다. 지난해 11월 도쿄돔에서 열린 K-베이스볼 시리즈 2차전에서는 김주원의 9회말 동점포로 간신히 연패를 끊었다.

한국은 7일 밤 일본전 직후 곧바로 8일 낮 대만전까지 이어지는 강행군을 치른다. 거포들이 줄지어 선 일본 타선을 상대로 '한국산 잠수함'이 어느 정도까지 버텨줄 수 있을지가 한일전의 관전 포인트다.

psoq1337@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동