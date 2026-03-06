지구가 버틸 수 있는 탄소 한계선, 이미 두배 넘었다

탄소 배출, 지구 한계치의 두배 초과…KAIST 연구로 확인

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 지구가 버틸 수 있는 환경 한계선, 이른바 '플래니터리 바운더리(Planetary Boundaries)'에 대해 KAIST 연구진이 이 기준을 새롭게 적용해 계산한 결과, 현재 인류의 탄소 배출량이 지구 안전 한계를 두 배 이상 넘어선 것으로 나타났다.

지구 행성의 한계 비교 측정과 유량 기반 탄소 배출 한계 기준. 녹색 부분이 적정수준. [자료= KAIST]

그동안 기후변화와 질소·인 오염은 서로 다른 잣대로 평가돼 왔다. 기후변화는 대기 중에 이산화탄소가 얼마나 쌓였는지(총량·저량) 기준으로, 질소·인 오염은 1년에 얼마나 배출되는지(연간 유량) 기준으로 각각 계산했다. 잣대가 달라 어떤 문제가 더 심각한지 공정하게 비교하기 어려웠다.

KAIST 녹색성장지속가능대학원 전해원 교수팀은 미국 에너지부 산하 태평양북서부국립연구소(PNNL)의 폴 울프람 박사팀과 공동 연구를 통해, 탄소 배출도 질소·인 오염과 동일한 '연간 배출량' 기준으로 재산정했다.

지구 평균 온도 상승을 1.5°C 이내로 제한하는 조건으로 분석한 결과, 지구가 감당할 수 있는 연간 CO₂ 배출 한계는 약 4~17기가톤(Gt CO₂/년)으로 나타났다. 그러나 현재 인류의 연간 배출량은 약 37기가톤에 달한다. 지구 안전 범위를 두 배 이상 초과한 수치다.

전해원 교수는 "탄소 배출을 질소 오염과 같은 기준으로 비교하면 기후변화의 심각성이 훨씬 더 분명하게 드러난다"며 "이번 연구는 서로 다른 환경 문제를 동일한 기준에서 바라볼 수 있게 해 정책 우선순위를 보다 명확히 정하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

이어 "탄소와 질소·인 오염을 함께 고려한 통합적 전략 수립의 필요성도 더욱 커지고 있다"며 "전 세계적인 탈탄소화 노력을 한층 더 가속해야 한다"고 강조했다.

