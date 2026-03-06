전남도, 광주 행정통합 대비 보건복지 로드맵 착수

전문가 자문회의 열어 초고령사회·공공의료 강화 논의

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 광주·전남 행정통합 추진에 대비해 보건·복지·의료 분야의 미래 전략을 마련하기 위한 논의에 착수했다.

전남도는 6일 도청 서재필실에서 '전남·광주 행정통합 대응 전문가 자문회의'를 열고, 지역 보건복지 체계 개편 방향과 통합 이후 공동 비전 마련 방안을 논의했다.

회의에는 신미경 전남사회서비스원장, 문희 순천대 교수, 권순석 전남대 교수, 엄미현 전 광주 광산구 복지국장 등 전남·광주 보건복지 전문가 10여 명이 참석했다.

전남·광주 행정통합 대응 전문가 자문회의. [사진=전남도] 2026.03.06 ej7648@newspim.com

이날 자문회의에서는 행정통합에 따른 체계적 대응방안을 마련하고, 두 시·도민이 체감할 수 있는 정책 방향을 선제적으로 도출하기 위한 집중 토론이 진행됐다.

참석자들은 전남·광주 복지서비스와 의료 인프라 현황을 점검하고, 지역 격차 해소 방안, 통합 이후 중·장기 정책 추진 방향 등에 대해 의견을 교환했다.

특히 ▲초고령사회 대응 전략 ▲취약계층 보호 및 AI 기반 스마트 돌봄 ▲공공의료 확충과 필수의료 기반 강화 등 핵심 과제에 대해 지역 특성이 반영된 단계별 전략과 공동 비전이 필요하다는 다양한 의견이 제시됐다.

전남도는 회의에서 제시된 의견을 토대로 보건복지 분야 행정통합 대응 로드맵을 구체화하고, 광주시 관련 부서와 실무협의를 지속해 통합특별시 출범 이후 정책의 현장 안착을 지원할 계획이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "행정통합의 목표는 시·도민의 삶의 질을 획기적으로 높이는 데 있다"며 "모두가 공감하고 신뢰할 통합 보건복지 모델을 마련하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com