고준호 경기도의원 '경기북부 국민안전체험관' 건립 예정지 방문·점검

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 6일 총사업비 약 420억 원 규모로 파주시 와동동 운정신도시 일대에 건립될 예정인 '경기북부 국민안전체험관' 건립 예정지를 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 향후 추진 방안을 논의했다.

[사진=경기도의회]

경기북부 국민안전체험관은 지하 1층·지상 4층, 연면적 약 8000㎡ 규모로 조성될 계획이다.

이날 현장 방문에는 경기도 안전관리실과 파주시, 한국토지주택공사(LH) 관계자 등이 참석해 사업 추진 경과와 향후 일정, 부지 조성 상황 등을 공유하고 현장을 함께 점검했다.

경기북부 국민안전체험관은 행정안전부가 주관한 국민안전체험시설 공모사업에 선정된 국가사업으로, 2023년 전국 13개 지자체가 참여한 공모에서 파주시가 최종 대상지로 선정되며 추진이 확정됐다.

특히 공모 당시 고준호 의원은 국회 행정안전위원회 간사인 김용판 의원과 협력해 행정안전부 관계자들에게 경기북부 안전체험관 건립 필요성을 전달하는 등 공모 유치 과정에서 적극적인 역할을 한 것으로 평가받고 있다.

다만 이날 현장에서는 사업 추진 과정에서 부지 조성과 행정 절차 문제로 당초 2028년 준공을 목표로 했던 일정이 2032년(예정)까지 다소 연장된 상황인 것으로 확인됐다.

현장에서 참석자들은 "해당 부지는 한국토지주택공사(LH)가 조성 중인 운정3지구 유보지를 기부채납 받아 사용하는 구조로, 공원 조성 공사가 완료된 이후 기부채납 절차를 거쳐야 본격적인 사업 추진이 가능하다"고 설명했다.

또한 "당초 LH 유보지 전체를 공원으로 조성하는 계획으로 추진됐으나, 부지 내 송전탑 등으로 인해 전체 공간 활용에 제약이 발생했다"며 "현재는 체험관 면적을 포함한 일부 면적을 공원으로 승인받는 방식으로 계획을 조정해 사업을 재추진하고 있다"고 밝혔다.

경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 6일 총사업비 약 420억 원 규모로 파주시 와동동 운정신도시 일대에 건립될 예정인 '경기북부 국민안전체험관' 건립 예정지를 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 향후 추진 방안을 논의했다. [사진=경기도의회]

고준호 의원은 "국민안전체험관은 행정안전부 공모를 통해 어렵게 선정된 국가사업인 만큼 추진 과정이 흔들려서는 안 된다"며 "공모 당시 예측하지 못한 부분이 있었다고는 하지만 보다 신속하게 대책을 마련하지 못한 점은 아쉽다. 중단된 것은 아니지만 부지 조성과 행정 절차 문제로 사업이 지연된 측면이 있다"고 강조했다.

이어 고 의원은 "재난 대응에서는 무엇보다 초기 대응이 중요하다"며 "실제 상황을 체험하는 안전교육은 위기 상황에서 시민의 생명을 지키는 가장 기본적인 준비"라고 말했다.

끝으로 고준호 의원은 "국민안전체험관 사업이 더 이상 지연되지 않도록 추진 상황을 끝까지 점검하고 필요한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

