首尔市试点"悠哉悠哉晨动" 首场活动14日汝矣岛开跑

纽斯频通讯社首尔3月6日电 韩国首尔市政府6日表示，3月起试点进行"悠哉悠哉晨动"，将以"汝矣大路至麻浦大桥"路段为试点，自14日上午7时开始，分别于22日和29日共开放3次。

【插图=AI生成】

"悠哉悠哉晨动"并非以成绩和竞争为核心的大型马拉松赛事，而是一项"首尔式开放型大众体育项目"。市民可以按照自己喜欢的方式自由参与，如步行、跑步、骑行，或推婴儿车、携带宠物一起参加，轻松享受运动。

试点路段为从汝矣岛公园出发，沿汝矣大路延伸至麻浦大桥的往返5公里路线。报名参与者可在活动当天的活动时间（上午7时至9时）内自由参加。

鉴于这是首次举办该活动，为确保市民安全参与，首场活动（14日）将对部分人数实行提前报名，同时也接受现场报名；22日和29日的活动则无需报名，市民可自由参与。

此外，为减少市民出行的不便，本次活动不会对道路进行全面封闭，而是采取仅使用部分车道的"部分管制方式"，活动期间反方向车道仍可正常通行车辆。

首尔市还将以"零废弃（Zero Waste）"为理念运营本次活动，尽量减少塑料及一次性用品的使用，并呼吁市民携带个人水瓶。为方便参与者，市政府将在起点及路线折返点设置补水站，供市民在运动过程中自由使用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社