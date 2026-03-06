전체기사 최신뉴스 GAM
경기도·국토부·안산시 등 8개 기관 '안산선 지하화 사업' 성공 위해 '맞손'

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 국토교통부, 안산시 및 5개 전문기관과 함께 안산선 지하화 통합개발사업의 성공적인 추진을 위해 힘을 모으기로 했다.

경기도는 6일 안산시청에서 국토교통부, 안산시, 국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원 등 총 8개 기관이 참여하는 '안산선 지하화 통합개발사업 업무협약 및 착수보고회'를 개최했다. [사진=경기도]

경기도는 6일 안산시청에서 국토교통부, 안산시, 국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원 등 총 8개 기관이 참여하는 '안산선 지하화 통합개발사업 업무협약 및 착수보고회'를 개최했다고 밝혔다.

안산선 지하화 통합개발사업은 안산선 초지역~중앙역, 5.12km 구간을 지하화하고 확보된 상부 공간 약 71만㎡를 역세권과 연계한 생활·상업공간, 녹지와 공원, 문화·여가 공간으로 조성하는 사업이다.

경기도는 6일 안산시청에서 국토교통부, 안산시, 국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원 등 총 8개 기관이 참여하는 '안산선 지하화 통합개발사업 업무협약 및 착수보고회'를 개최했다. [사진=경기도]

참여 기관들은 협약을 통해 ▲상시 협력체계 구축▲전문성 지원▲제도개선 발굴▲신속한 행정절차 지원 등을 위해 상호 협력하기로 했다. 경기도는 유관 전문기관들이 협의체에 대거 참여함에 따라 철도지하화 사업의 전문성이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

협약식에는 홍지선 국토교통부 제2차관, 김대순 경기도 행정2부지사, 이민근 안산시장 및 관계기관 본부장들이 참석했다. 협약식 이후에는 안산선 지하화 대상지인 고잔역 일원을 방문해 현장을 확인하고 점검했다.

이어 진행된 착수보고회에서는 기본계획 수립 용역 추진계획 보고와 토론이 이뤄졌으며 도는 관계기관과 긴밀한 소통을 통해 내실있는 기본계획을 수립할 계획이다.

경기도는 6일 안산시청에서 국토교통부, 안산시, 국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원 등 총 8개 기관이 참여하는 '안산선 지하화 통합개발사업 업무협약 및 착수보고회'를 개최했다. [사진=경기도]

김대순 경기도 행정2부지사는 "안산선 지하화는 단순한 시설 개선을 넘어 도시 공간구조를 재편하는 중요한 사업이다. 중앙정부와 지자체, 전문기관이 긴밀히 협력해 철도지하화를 속도감 있게 추진하는 선도 모델이 될 것"이라며 "경기 남부권의 새로운 성장 동력이 되고 나아가 경기도 및 대한민국 철도지하화 정책의 성공 모델로 자리매김하기를 기대한다"고 말했다.

