'SM 연습생' SMTR25, 서울 팬미팅 매진 인기에 공연 추가

6일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 오는 5월 2~3일 개최되는 SMTR25의 첫 팬미팅 '리플라이 하이 스쿨 팬미팅 투어-그레듀에이션 트립 인 서울(Reply High School Fan Meeting Tour - Graduation Trip in SEOUL)' 2회차 모두 전석 매진됐다.

해당 팬미팅은 예매 오픈 시점에 무려 7만4000여 명이 동시접속했다. SMTR25가 아직 정식 데뷔도 하기 전인 연습생이라는 점을 고려했을 때 매우 이례적인 수치인 만큼, 벌써 탄탄한 코어 팬덤을 형성한 이들의 뜨거운 인기를 실감케 한다.

SMTR25는 이러한 팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 5월 1일 1회 추가 공연을 결정했으며, 추가된 회차의 티켓 예매는 오는 11일 오후 8시 멜론티켓을 통해 가능하다.

이번 팬미팅은 한비, 송하, 다니엘, 현준, 하민, 재원, 우린, 니콜라스, 캇쇼, 저스틴, 하루타, 사다하루, 찰리, 카친, 타타 등 '응답하라 하이스쿨'에 출연 중인 SMTR25 멤버들이 프로그램 내 가상의 학교인 '우정고'의 생활을 마무리하고 함께 졸업 여행을 떠나는 콘셉트로 진행될 예정이다.

서울을 시작으로 5월 24일 일본 요코하마 퍼시피코 요코하마, 5월 30일 방콕 썬더돔에서도 순차적으로 펼쳐진다.

'응답하라 하이스쿨'은 SMTR25가 '우정고'에 입학해 1990년대부터 2010년대까지의 K컬처를 직접 경험하며 데뷔의 해답을 찾아가는 타임슬립 리얼리티 예능 프로그램으로, 매주 금요일 저녁 8시 20분 Mnet과 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 시청 가능하다.

