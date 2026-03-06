전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
산업 항공

속보

더보기

"출국장서 비행기 안 타면 30만원"…진에어, '게이트 노쇼' 제동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

아이돌 팬덤 무더기 취소에 대응…오늘부터 위약금 부과
인력 낭비·지연 피해 '심각'…수익성·정시운항 확보 총력
대한항공·아시아나·제주항공 등 이미 유사 제도 시행 중

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 진에어가 탑승 수속을 마친 뒤 항공기에 탑승하지 않는 '게이트 노쇼' 승객에게 위약금을 부과하기로 했다. 단순히 공항에 나타나지 않는 단계를 넘어 보안 구역에 입장한 뒤 고의로 탑승을 취소해 항공기 지연을 유발하는 악성 노쇼 행위에 대해 강력한 경제적 페널티를 매기겠다는 의지로 풀이된다.

6일 항공업계에 따르면, 진에어는 이날부터 국제선 승객을 대상으로 '게이트 노쇼 위약금' 제도를 시행한다.

진에어 항공기. [사진=진에어]

항공권 구입 후 탑승 수속 마감(출발 50분 전)까지 취소 통보 없이 나타나지 않는 '카운터 노쇼'의 경우 15만원을 부과한다. 하지만 수속을 마치고 출국장에 입장한 뒤 탑승을 취소하거나 게이트까지 갔다가 타지 않는 '게이트 노쇼' 승객에게는 이보다 두 배 높은 30만원을 받기로 했다. 이 위약금은 기존 항공권 환불 위약금과는 별도로 적용된다.

진에어 관계자는 "발권 후 탑승하지 않는 승객에 대한 규정을 강화해 운항 정시성을 확보하고 실제 탑승객들을 보호하기 위한 조치"라고 말했다.

진에어가 이처럼 강력한 위약금 제도를 도입한 배경에는 최근 공항 내에서 빈번하게 발생하는 팬덤 노쇼 사태 영향이 큰 것으로 관측된다. 일부 아이돌 팬들이 좋아하는 연예인을 가까이서 보기 위해 항공권을 예매하고 출국장과 면세 구역까지 들어온 뒤, 이 유명인이 탑승하면 본인은 정작 비행기를 타지 않고 그 자리에서 환불을 요구하는 사례가 급증하고 있어서다.

가장 큰 문제는 이러한 게이트 노쇼가 항공사의 운영 효율을 넘어 타 승객에게 심각한 피해를 준다는 점이다. 보안 규정상 승객이 게이트 입장 후 다시 밖으로 나가는 '역사열' 상황이 발생하면, 항공사 직원이 해당 승객과 동행해야 한다. 탑승 수속으로 업무가 몰리는 시간에 직원들의 업무 로드가 과중되는 것은 물론, 보안 검색 재실행과 명단 확인 절차 등으로 인해 수십 명에서 수백 명의 승객이 탄 항공기가 수십 분씩 지연되는 사례가 적지 않은 것으로 전해졌다.

또한 출발 직전 반복적인 항공권 취소는 항공사의 좌석 재판매 기회도 제한한다. 항공업계 한 관계자는 "노쇼 승객이 자리를 점유함으로써 실제 여행을 가고자 했던 고객들이 이용 기회를 놓치는 직접적인 피해를 보게 된다"며 "재고가 없는 항공산업 특성상 위약금 없이 취소를 허용할 경우 영업 기회를 그대로 날리는 손실은 항공사가 고스란히 떠안아야 하는 구조"라고 지적했다.

결국 좌석을 비운 채 운항하게 되면서 발생하는 수익성 악화와 정시운항 차질에 따른 유무형의 손실이 한계치에 달했다는 분석이다.

이미 발 빠르게 대응 중인 항공사들도 있다. 일반석 기준으로 대한항공은 국제선 게이트 노쇼 시 최대 30만원을, 아시아나항공은 50만원을 부과하고 있다. 저비용항공사(LCC)인 제주항공의 경우 카운터 노쇼는 당일 취소 수수료 외 별다른 위약금은 없지만, 게이트 노쇼의 경우 20만원을 부과하고 있다. 이스타항공은 별도의 노쇼 위약금 없이 출발 이후 취소 수수료로 20만원을 부과해 상대적으로 페널티 문턱이 낮은 편이다. 티웨이항공도 수수료 외에 별도 위약금은 없다.

항공업계 또 다른 관계자는 "유명인의 출국을 보기 위해 조직적으로 항공권을 예매했다가 무더기로 취소하는 사례가 늘어나고 있다"며 "항공기 지연은 결국 실제 탑승한 승객들의 시간적 손실로 이어지는 만큼 항공업계 전반에서 게이트 노쇼에 대한 위약금 수위를 높여갈 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

aykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동