[WBC] 호주, 체코에 5-1 역전승…2연승으로 C조 단독 선두

대만이어 체코까지 제압

8강 경쟁 다크호스로 급부상

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 기자 = 호주가 장타력과 안정된 투수 운용을 앞세워 대만에 이어 체코를 꺾고 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 1위로 올라섰다.

호주는 6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC C조 조별리그 2차전에서 체코를 5-1로 제압했다. 전날 대만을 3-0으로 꺾었던 호주는 2승 무패로 C조 단독 선두에 올랐다. 체코는 한국전에 이어 2연패를 당하며 조 최하위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 2차전에서 호주가 체코를 5-1로 제압했다. [사진=WBC SNS] 2026.03.06 football1229@newspim.com

호주는 이번 대회에서 안정적인 마운드와 장타력을 앞세워 상승세를 이어가고 있다. 두 경기에서 단 1실점만 허용했고, 대만전과 체코전 모두 홈런포를 터트리며 승리를 챙겼다.

선취점은 체코의 차지였다. 체코는 2회말 마르틴 체르벤카의 2루타와 마레크 흘룹의 볼넷으로 무사 1, 2루 기회를 만들었다. 이어 마르틴 무지크의 희생번트로 1사 2, 3루를 만든 뒤 보이테흐 멘시크의 중견수 희생플라이로 1-0을 만들었다.

호주는 곧바로 반격했다. 3회초 2사 1, 2루에서 커티스 미드가 좌중간 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨리며 단숨에 경기를 뒤집었다. 체코 입장에서는 1사 1루 상황에서 내야 땅볼을 유도해 병살타를 만들 수 있었으나, 송구를 1루수가 놓쳐 이닝을 마무리하지 못한 게 화근이 됐다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 2차전에서 커티스 미드(왼쪽)가 홈런을 친 후 동료들과 하이프이브하고 있다. [사진=WBC SNS] 2026.03.06 football1229@newspim.com

리드를 잡은 호주는 마운드 운영으로 경기 흐름을 지켰다. 선발 조시 헨드릭슨이 3이닝 2피안타 1실점으로 버텼고, 지난해 KBO리그 LG 트윈스에서 뛰었던 코엔 윈 등이 이후 무실점으로 체코 타선을 봉쇄했다.

경기 후반 호주가 쐐기를 박았다. 9회초 선두타자 알렉스 홀이 좌중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터트려 4-1까지 달아났다. 이어 KIA 아시아쿼터 제리드 데일의 3루타와 로비 퍼킨스의 적시타로 1점 더 추가했다.

체코는 단 1점 밖에 내지 못하는 등 타선이 침묵했다. 지난 5일 한국전에서 9안타, 4점을 기록한 모습과 대조적이었다.

세계야구소프트볼연맹(WBSC) 랭킹 11위 호주는 일본(1위), 대만(2위), 한국(4위) 등이 속한 C조에서 예상 밖 선두로 치고 나가며 8강 경쟁의 다크호스로 떠올랐다.

호주는 8일 일본, 9일 한국과의 경기를 남겨 두고 있다. 8강 진출을 위해 대만을 상대로 총력전을 준비하던 한국은 마지막 경기인 호주전 역시 부담을 갖고 임할 가능성을 배제할 수 없게 됐다.

