'찬너계' 기현우, 대본 인증샷 공개…청량한 현장 눈맞춤

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 기현우가 '찬란한 너의 계절에' 시청을 독려하는 대본 인증샷을 공개했다.

기현우의 소속사 호기로운컴퍼니 측은 6일 공식 SNS 채널을 통해 기현우가 '찬란한 너의 계절에' 5회 대본과 함께 촬영 현장에서 포착된 사진을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 기현우. [사진=호기로운컴퍼니] 2026.03.06 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 기현우는 정직하게 대본을 든 채 카메라를 응시하며, 신인 배우다운 풋풋함과 진지함을 동시에 발산하고 있다. 특히 추운 날씨 속에서도 맑은 비주얼을 자랑하며 드라마 속 활약을 기대케 한다.

기현우는 극 중 철저한 자기 관리로 완성된 탄탄한 몸매와 트렌디한 감각을 지닌 인물 백승규 역을 맡아 눈도장을 찍고 있다. 그는 첫 등장부터 똑 부러진 매력과 남다른 아우라로 극에 활력을 불어넣으며 신스틸러로서 존재감을 넓혀가는 중이다.

특히 사진 속 기현우는 캐릭터 특유의 스마트하고 트렌디한 무드를 무결점 눈빛으로 완성해 기대를 모은다. 웹드라마 '준과 준', '이사장님은 9등급', 숏드라마 '러브 스트라이크', '폭군의 약혼녀가 되겠습니다', '로맨틱 아일랜드' 등에서 인상적인 연기를 펼쳤던 그가 이번 작품에서 보여줄 새로운 변신과 성장에 귀추가 주목된다.

moonddo00@newspim.com