전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

급락장 공매도 10조 폭증…반등장 '되사기'도 크게 확대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

코스피·코스닥 공매도 과열종목 70여개 지정
변동성 장세 속 공매도 급증…코스피 8조원
대차거래 잔고 급감...하루사이 13조원↓

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 증시가 급등락을 반복하는 '롤러코스터 장세'를 보이면서 공매도 시장에서도 매도 확대와 숏커버링이 동시에 나타나는 혼조 흐름이 이어지고 있다. 급락 국면에서는 공매도 거래가 급증했지만 반등 과정에서는 공매도 포지션을 되돌리는 매수도 일부 유입된 것으로 분석된다.

6일 한국거래소에 따르면 이번주(3~5일) 코스피 시장 공매도 거래대금은 총 8조4535억원으로 집계됐다. 같은 기간 코스닥 시장 공매도 거래대금은 1조6484억원을 기록했다. 양 시장을 합친 공매도 거래 규모는 10조원을 넘어섰다.

특히 코스피 공매도 거래는 주가 급락이 이어지던 3~4일 사이 크게 확대됐다. 코스피 공매도 거래대금은 3일 2조457억원에서 4일 3조445억원으로 늘며 공매도 재개 이후 최대 수준을 기록했다. 5일에도 2조3633억원을 기록하며 변동성 장세 속 높은 거래 규모가 이어졌다.

코스닥 시장에서도 공매도 거래가 증가했다. 코스닥 공매도 거래대금은 3일 5379억원, 4일 5596억원, 5일 5509억원으로 집계됐다. 코스피 대비 규모는 작지만 지수 변동성이 커지면서 평소보다 높은 거래 수준을 유지했다.

 

◆ 급락장 공매도 확대…과열종목 70여개 지정 

이번 공매도 거래 확대는 중동 지역 지정학적 긴장 고조로 촉발된 증시 급락과 맞물려 나타났다.

지난 3일 코스피는 이란 사태 우려로 7.24% 급락했고, 이어 4일에는 12.06% 하락하며 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇따라 발동됐다. 특히 이날 코스피와 코스닥 양 시장에서 동시에 서킷브레이커가 발동되며 시장 변동성이 크게 확대됐다.

5일에는 시장 흐름이 급반전됐다. 미국과 유럽 증시 반등과 함께 미국과 이란 간 긴장 완화 기대가 제기되면서 투자심리가 회복됐다. 코스피는 장중 10% 이상 상승하며 매수 사이드카가 발동됐고, 전일 대비 9.63% 오른 5583.90포인트로 거래를 마쳤다.

이처럼 급락과 급등이 반복되는 장세 속에서 공매도 거래도 빠르게 늘었다. 한국거래소에 따르면 이번주 동안 지정된 공매도 과열종목은 총 70여 개로 집계됐다. 코스피 27개, 코스닥 43개로 코스닥 비중이 더 높았다.

코스피 시장에서는 SH에너지화학, 유니켐, CS홀딩스, KB스타리츠, KSS해운, LS네트웍스, S-Oil, SK가스, 대한해운, 현대제철, 현대로템 등이 공매도 과열종목에 포함됐다.

코스닥 시장에서도 APS, KX하이텍, LK삼양, RFHIC, SCL사이언스, 국전약품, 기가레인, 녹십자웰빙, 대모, 대성하이텍, 디에스케이 등 반도체·바이오·기술주 중심으로 공매도 거래가 집중됐다.

◆ 대차거래 잔고 급감…반등 과정에서 숏커버링 유입

공매도의 선행지표로 여겨지는 대차거래 잔고 흐름에서도 이번주 증시 변동성이 그대로 드러났다. 대차거래는 공매도를 위해 투자자가 주식을 빌리는 거래로 활용되는 경우가 많다. 이에 따라 대차잔고가 늘어나면 공매도 포지션 확대 가능성을, 반대로 잔고가 줄어들면 공매도 상환(숏커버링) 진행을 의미하는 지표로 해석된다.

대차거래 잔고는 이번주 증시 급락과 반등 국면을 거치며 뚜렷한 변동 흐름을 나타냈다. 금융투자협회에 따르면 지난 3일 대차거래 잔고는 145조원을 기록했다. 같은 날 코스피는 7.24% 급락했고 공매도 거래도 크게 늘며 하락에 베팅하는 수요가 확대됐다. 이어 4일에는 대차거래 잔고가 142조원으로 소폭 감소했다. 그러나 같은 날 코스피가 12.06% 급락하며 서킷브레이커와 매도 사이드카가 연이어 발동됐고 공매도 거래 규모도 크게 확대됐다.

5일에는 시장 흐름이 급반전됐다. 미국과 이란 간 긴장 완화 기대와 글로벌 증시 반등 영향으로 코스피가 9.64% 상승하며 반등에 성공했다. 이 과정에서 대차거래 잔고는 129조원으로 급감하며 하루 사이 약 13조원 줄었다. 급락 과정에서 확대됐던 공매도 포지션이 반등 과정에서 일부 상환되며 숏커버링이 유입된 것으로 분석된다.

시장에서는 이번주 공매도 거래가 단순한 하락 베팅이라기보다 급격한 변동성 확대 속에서 공매도 확대와 포지션 청산이 동시에 나타난 구조로 보고 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "지정학적 이벤트로 증시가 급락하는 구간에서는 위험 회피 성격의 공매도 거래가 증가하는 경향이 있다"며 "단기 급락 이후 기술적 반등이 나타날 경우 숏커버링이 동시에 유입되면서 공매도 거래 구조가 혼재된 양상이 나타날 수 있다"고 설명했다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "최근 공매도 거래 확대는 시장 방향성에 대한 베팅이라기보다 변동성 확대에 대응한 헤지 거래 성격이 강하다"며 "지정학적 리스크가 완화될 경우 공매도 거래 규모 역시 점차 정상 수준으로 돌아갈 가능성이 있다"고 분석했다.

한편 올해 들어 국내 증시에서는 변동성 확대에 따른 시장 안정 장치 발동도 잦아지고 있다. 올해 코스피와 코스닥 시장에서는 매도 사이드카 4회, 매수 사이드카 3회가 발동됐으며, 이달 4일에는 양 시장에서 동시에 서킷브레이커가 발동되기도 했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동