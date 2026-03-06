조원휘 대전시의장 "건강한 공동체, 함께하는 어르신 노후"

6일 '노인일자리 발대식' 동참

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시의회는 6일 조원휘 의장이 유성구노인복지관·한국노인의전화 노인일자리 발대식에 참석해 어르신들 활기찬 사회참여 활동을 격려했다고 밝혔다.

이날 행사에는 유성구청 관계자, 지역 유관기관 담당자 등이 참석한 가운데 대면 120명과 유튜브를 통해 비대면으로 참여한 500명 등 620여 명의 어르신이 함께했다.

조원휘 대전시의장이 노인일자리 발대식에 참석해 축사하고 있다. [사진=대전시의회] 2026.03.06 jongwon3454@newspim.com

조원휘 의장은 축사를 통해 "어르신들이 지역사회에서 역할을 이어가는 것은 개인 삶의 질을 높이는 동시에 공동체를 더욱 건강하게 만드는 일"이라고 강조했다.

그러면서 "노인일자리 사업이 단순한 일자리를 넘어 어르신들의 자존감과 사회적 참여를 높이는 정책으로 자리 잡고 있다"며 "의회도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편 이번 사업은 유성구노인복지관 557명, 한국노인의전화 대전지회 220명 등 총 777명이 참여하며 총예산 약 43억 7000만 원이 투입돼 공익활동형·역량활용형 등 다양한 유형의 일자리가 운영될 예정이다.

