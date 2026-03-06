강창오 밀양시의원 "내이동·교동 '아이 키우기 좋은 생활권' 조성해야"

교육·돌봄 환경 열악, 개선안 제안

지역 발전과 인구 감소 해결 기대

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 강창오 경남 밀양시의회 의원이 내이동과 교동을 아이 키우기 좋은 생활권으로 조성해야 해야 한다고 주장했다.

밀양시의회 강창오 의원 [사진=밀양시의회] 2024.09.11

강 의원은 6일 열린 제271회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "내이동·교동을 아이 중심의 생활권으로 재편해 밀양시 전역의 교육·돌봄 환경 개선을 선도해야 한다"고 밝혔다.

그는 "내이동 신촌 부근 아파트 단지에는 약 6000여 명이 거주하고 있으며 젊은 세대와 아동 비율이 높아 교육·돌봄 환경에 대한 기대가 큰 지역"이라며 "하지만 인근 부북초등학교로의 통학로는 안전이 취약하고 방과 후 돌봄 및 놀이공간이 부족하다"고 지적했다.

이어 내이3지구 조성에 맞춘 초등학교 신설, 지역 내 누구나 쉽게 이용할 수 있는 방과 후 돌봄 거점 설치, 교육환경 개선과 지역 일자리 연계 등을 대안으로 제시했다.

강 의원은 "내이동·교동이 아이 키우기 좋은 지역으로 평가받는다면 그 변화는 밀양 전역으로 확산될 것"이라며 "시가 인구감소지역이라는 상황을 반전시키는 계기가 돼야 한다"고 말했다.

강 의원은 이번 발언을 통해 지역맞춤형 교육·돌봄 정책 구체화와 신도시·구도심이 함께 성장하는 기반 마련의 필요성도 함께 강조했다.

