2026.03.06 (금)
民调：李在明施政好评率创新高 执政党支持率是最大在野党两倍

纽斯频通讯社首尔3月6日电 最新民调结果显示，韩国总统李在明的施政好评率创就任以来新高。执政党共同民主党的支持率为46%，是最大在野党国民力量党（21%）的两倍以上。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

分析认为，近期大幅上涨的股市、针对多套房屋持有者的政策以及首脑外交等因素起到积极作用。这一点从肯定其职务履行的主要因素中，经济与民生、房地产政策、外交等被提及也可得到佐证。

调查机构韩国盖洛普于本月3日至5日以全国1001名18周岁以上人士为对象，就李在明施政满意度进行了民意调查并于6日发布结果显示，好评率为65%，较上一次调查上升1个百分点。差评率为25%，较前一周减少1个百分点。10%的受访者持保留意见。

李在明施政好评率达65%，再次刷新就职以来的最高值。分析认为，李在明与执政党支持率同步上升，一定程度上得益于国民力量党内讧带来的反射效应。

给李在明好评的理由依次为经济与民生（18%）、房地产政策（16%）、外交（11%）。给出差评的因素包括房地产政策、经济与民生（各占13%）以及随意修改法律（8%）等。经济民生与房地产政策同时成为好拼与差评的主要因素，可以分析为进步与保守阵营对李在明政策的评价存在两极分化。

除大邱、庆北地区（49%）外，李在明在韩国所有地区的支持率均超过50%。釜山、蔚山、庆南地区也达到58%。按年龄段看，所有年龄段的好评率均超过50%。40多岁（79%）和50多岁（77%）人群支持率最高，中间阶层支持率也达到70%。

政党支持率方面，民主党为46%，国民力量党为21%。民主党较前一周上升3个百分点，国民力量党下降1个百分点。其后，祖国革新党为3%，改革新党为2%，进步党和基本收入党各为1%。无支持政党的无党派阶层占比26%，高于国民力量党支持率。这证明相当数量的选民对一党独大的执政党和无力的在野党感到失望。

另外，本次调查采用电话调查员采访方式进行，抽样误差在95%置信水平下为±3.1个百分点，应答率为11.9%。详情可参考中央选举民意调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

