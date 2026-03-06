民调：李在明施政好评率创新高 执政党支持率是最大在野党两倍

纽斯频通讯社首尔3月6日电 最新民调结果显示，韩国总统李在明的施政好评率创就任以来新高。执政党共同民主党的支持率为46%，是最大在野党国民力量党（21%）的两倍以上。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

分析认为，近期大幅上涨的股市、针对多套房屋持有者的政策以及首脑外交等因素起到积极作用。这一点从肯定其职务履行的主要因素中，经济与民生、房地产政策、外交等被提及也可得到佐证。

调查机构韩国盖洛普于本月3日至5日以全国1001名18周岁以上人士为对象，就李在明施政满意度进行了民意调查并于6日发布结果显示，好评率为65%，较上一次调查上升1个百分点。差评率为25%，较前一周减少1个百分点。10%的受访者持保留意见。

李在明施政好评率达65%，再次刷新就职以来的最高值。分析认为，李在明与执政党支持率同步上升，一定程度上得益于国民力量党内讧带来的反射效应。

给李在明好评的理由依次为经济与民生（18%）、房地产政策（16%）、外交（11%）。给出差评的因素包括房地产政策、经济与民生（各占13%）以及随意修改法律（8%）等。经济民生与房地产政策同时成为好拼与差评的主要因素，可以分析为进步与保守阵营对李在明政策的评价存在两极分化。

除大邱、庆北地区（49%）外，李在明在韩国所有地区的支持率均超过50%。釜山、蔚山、庆南地区也达到58%。按年龄段看，所有年龄段的好评率均超过50%。40多岁（79%）和50多岁（77%）人群支持率最高，中间阶层支持率也达到70%。

政党支持率方面，民主党为46%，国民力量党为21%。民主党较前一周上升3个百分点，国民力量党下降1个百分点。其后，祖国革新党为3%，改革新党为2%，进步党和基本收入党各为1%。无支持政党的无党派阶层占比26%，高于国民力量党支持率。这证明相当数量的选民对一党独大的执政党和无力的在野党感到失望。

另外，本次调查采用电话调查员采访方式进行，抽样误差在95%置信水平下为±3.1个百分点，应答率为11.9%。详情可参考中央选举民意调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社