정동현, FIS 극동컵 8연승 대기록…슬라롬 종합우승·월드컵 티켓 확보

2026.03.06 (금)
시즌 497점으로 종합 1위·월드컵 출전권 확보…5회 연속 올림픽·'카스 비욘드 메달 어워즈' 수상

[정선·일본=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국 알파인스키의 간판 정동현(하이원리조트)이 국제스키연맹(FIS) 극동컵(FEC) 8연승이라는 대기록을 달성하며 슬라롬 종합 우승과 월드컵 티켓을 동시에 거머쥐었다.

6일 하이원리조트 측에 따르면 정동현은 지난 5일(한국시간) 일본 나가노현 하쿠바 리조트에서 열린 2025-26시즌 FIS 극동컵 마지막 남자 슬라롬 경기에서 컵 포인트 36점을 추가, 시즌 총 497점을 기록하며 2위 에두아르도 사라코(이탈리아·482점)를 15점 차로 따돌리고 시즌 종합 우승을 확정했다.

국제스키연맹(FIS) 극동컵(FEC) 8연승에 오른 정동현 선수.[사진=미동부한인스키협회] 2026.03.06 onemoregive@newspim.com

지난해 12월 중국에서 개막한 이번 극동컵은 한국과 일본을 순회하며 슬라롬(SL)과 자이언트 슬라롬(GS) 종목에서 월드컵 출전권을 놓고 치열한 경쟁이 펼쳐졌다. 주종목이 슬라롬인 정동현은 이번 슬라롬 종합 우승으로 2026-27시즌 FIS 알파인 월드컵 출전권을 확보, 세계 정상들을 상대로 다시 한 번 도전을 이어가게 됐다.

극동컵은 월드컵 바로 아래 단계에 위치한 FIS 공식 컨티넨탈컵 시리즈로 선수들이 국제 랭킹을 끌어올리고 월드컵 티켓을 따내기 위한 필수 무대다. 정동현은 이미 전 시즌(2024-25) 극동컵에서도 시즌 종합 우승과 7연승을 기록한 바 있어, 올 시즌 8연승까지 더하며 아시아 최고 수준의 회전 전문 선수로 입지를 굳혔다는 평가를 받고 있다.

정동현은 국제무대에서도 일찌감치 존재감을 드러냈다. 2011년 아스타나-알마티 동계 아시안게임과 2017년 삿포로 동계 아시안게임에서 2회 연속 금메달을 따내며 아시아 정상에 올랐고 2017년 자그레브 월드컵에서는 한국 선수 월드컵 최고 성적인 14위를 기록했다.

올림픽 무대에서도 2022 베이징 동계올림픽 남자 알파인 슬라롬 21위, 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 자이언트 슬라롬 33위를 기록하며 두 종목 모두 한국 올림픽 역대 최고 순위를 써냈다.

한편 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 공식 파트너인 카스는 대한체육회와 함께 진행한 '카스 비욘드 메달 어워즈'에서 한국인에게 불모지와 같았던 설원에서 20년간 묵묵히 길을 개척해 온 정동현을 '탁월함' 부문 수상자로 선정했다.

2010 밴쿠버 대회를 시작으로 5회 연속 올림픽에 출전한 그는, 극동컵 8연승과 월드컵 재도전까지 더해 한국 알파인스키 역사에 새로운 이정표를 세우고 있다.

onemoregive@newspim.com

경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
