KCGI자산운용, 여성 성평등 지표 분석 발표…"국내 기업 유리천장 여전"

2026.03.06 (금)
여성 임원 선임 비율 0.42%…남성의 4분의 1 수준
여성 직원 비중 28.6%로 늘었지만 이사회 비중은 10% 미만

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 상장기업에서 여성 직원 비중은 꾸준히 늘고 있지만 임원·이사회 등 의사결정 구조에서는 여전히 '유리천장'이 존재하는 것으로 나타났다. 특히 여성 직원이 임원으로 선임되는 비율은 0.4%에 불과해 남성의 4분의 1 수준에 그쳤다.

KCGI자산운용은 6일 세계 여성의 날을 맞아 ESG 평가기관 서스틴베스트와 함께 국내 주요 상장사 360개 기업(2024년 기준)을 대상으로 성평등 지표를 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

분석에 따르면 기업 내 여성 직원 비율은 2020년 25.0%에서 2024년 28.6%로 3.6%포인트 상승했다. 특히 자산총계 2조원 미만 중견기업의 여성 직원 비중은 30.5%까지 늘어 채용 단계에서는 여성 비중이 점차 확대되는 추세다.

[사진=KCGI자산운용]

하지만 고위직으로 갈수록 격차는 크게 벌어졌다. 2024년 기준 조사 대상 기업의 평균 여성 직원 수는 698명이었지만 이 가운데 임원으로 선임된 인원은 2.9명에 불과했다. 여성 직원 1000명 가운데 약 4명만 임원 자리에 오르는 셈으로 여성 임원 선임 비율은 0.42%로 집계됐다. 이는 남성 임원 선임 비율(1.6%)의 약 4분의 1 수준이다.

이사회 구성에서도 여성 참여는 제한적이었다. 조사 대상 360개 기업 가운데 81.1%에 해당하는 292개 기업은 여성 사내이사가 단 한 명도 없는 것으로 나타났다. 여성 사외이사를 선임한 기업은 171개사(47.5%)였다.

KCGI자산운용은 "이는 기업들이 2020년 이사회의 성별 다양성 확보 의무화를 규정한 자본시장법 개정 등 외부 압력에 대응하기 위해 내부 승진을 통한 리더 육성보다는 외부 전문가 수혈을 통한 '쿼터 채우기' 식 대응에 치중하고 있음을 뒷받침한다"고 분석했다.

근속연수 차이는 크게 변화가 없는 것으로 나타났다. 남성 평균 근속연수에서 여성 평균 근속연수를 뺀 '근속연수 차이'는 숫자가 클수록 근속연수 차이가 크다는 의미로 인재 성장 측면에서 여성의 불평등이 커진다고 볼 수 있다.

에너지 유틸리티 업종의 경우 자산 2조원 이상 기업의 근속연수 차이는 2021년 3.8년이었지만 2024년 3.1년으로 0.8년 줄었다. 그러나 자산 2조원 이하 기업의 경우 1.2년에서 2.3년으로 1년 정도 격차가 늘었다. 소비재 업종의 경우 자산총계 2조원 이상은 차이가 줄고 있으나 2조원 미만은 차이가 늘고 있어 업종별·회사 규모별로 등락이 엇갈리는 모습을 보였다.

급여 격차는 줄어드는 추세지만 여전히 큰 차이를 보였다. 2024년 기준 남녀 평균 급여 비율(남성/여성)은 업종별로 약 1.29~1.44배 수준으로 나타났다. 이는 여성이 100만원을 받을 때 남성은 129만~144만원을 받는 구조다.

KCGI자산운용은 "급여 등 보상 측면의 평등을 넘어 여성 인재가 사내이사로 성장할 수 있는 실질적인 기회 보장이 병행돼야 진정한 양성평등 경영이 실현될 것"이라며 "성 다양성이 장기적 기업 경쟁력과 기업가치에 기여한다는 믿음 아래 투자기업에 양성평등 경영을 독려하고 기업가치 제고 전략을 실행해 궁극적으로 수익률 개선에 주력할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com

 

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

