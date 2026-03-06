과천시, 통합지원협의체 위원 위촉..."지역 돌봄 기관 간 협력 강화"

신계용 시장 "협의체를 중심으로 기관 간 파트너십을 발휘하여 자원 연계를 강화해 나가겠다"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 6일 시청 제1회의실에서 과천시 통합지원협의체 위원 위촉식과 함께 제1차 정기회의를 개최했다.

과천시 통합지원협의체 위원 위촉 및 제1차 정기회의 (기념촬영). [사진=과천시]

시에 따르면 통합지원협의체는 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따라 지역 돌봄 정책의 원활한 추진과 관련 기관 간 협력 강화를 위해 설치된 정책 심의·자문기구다. 당연직 4명과 위촉직 11명 등 총 15명으로 구성되어 2년간 활동한다.

이날 회의에는 위원으로 위촉된 국민건강보험공단 과천지사 관계자, 국민연금공단 안양과천지사 관계자, 학계와 의료·복지 분야 전문가 등이 참석했다. 참석자들은 2026년도 통합돌봄 사업 실행계획(안)을 공유하고 지역 돌봄 체계 구축 방향에 대해 논의했다.

과천시는 협의체를 중심으로 의료·복지·돌봄 관련 기관 간 협력을 강화하고 시민이 체감할 수 있는 통합돌봄 정책을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

과천시 통합지원협의체 위원 위촉 및 제1차 정기회의. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 등의 서비스를 지원 받을 수 있도록 협의체를 중심으로 기관 간 파트너십을 발휘하여 자원 연계를 강화해 나가겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com