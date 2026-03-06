경남경찰, 기동대 135명 일선치안 투입…민생침해 범죄 근절

도민 체감 치안 향상, 선도적 모델
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남경찰청은 민생치안 강화를 위해 3월 9일부터 4개 기동대 중 2개 기동대(135명)를 지구대·파출소 등 일선 현장에 투입한다고 6일 밝혔다.
창원·김해·양산·거제 등 치안수요 높은 지역에 집중 배치해 다중밀집지 순찰과 교통사고 다발지 안전관리를 지원한다.
이번 조치는 도민들의 민생침해 범죄 근절 요구와 국정과제에 맞춘 치안 패러다임 전환이다. 기존 집회시위 대응 중심 기동대를 도민 안전 중심 민생치안으로 재편해 지역경찰의 순찰·출동 업무를 보강한다.
기동대원은 지구대·파출소에 분산 배치돼 현장 근무를 지원하고, 경찰서에 배치된 인력은 도보순찰 등 가시적 활동으로 도민 체감 치안을 높인다. 전국적으로도 선도적인 민생치안 모델로 평가된다.
김종철 경남경찰청장은 "도민 안전을 최우선에 둔 치안 패러다임 전환"이라며 "범죄 예방이 최선인 원칙 아래 민생치안 활동을 강화해 안심할 수 있는 경남을 만들겠다"고 말했다.
