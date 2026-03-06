[격투기] 최동훈, 4월 19일 리마와 UFC 데뷔전

[서울=뉴스핌] 이웅희기자·한지용 인턴기자 = '로드 투 UFC(ROAD TO UFC) 시즌 3' 우승자 최동훈이 드디어 UFC 무대에 데뷔한다.

최동훈은 다음달 19일(한국시간) 캐나다 매니토바주 위니펙 캐나다 라이프 센터에서 열리는 'UFC 파이트 나이트: 번즈 vs 맬럿' 플라이급 매치에서 안드레 리마(브라질)와 데뷔전을 갖는다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 최동훈은 안드레 리마(브라질)과 4월 19일 캐나다 라이프센터에서 UFC 플라이급 데뷔전을 치른다. [사진=UFC SNS 캡처] 2026.03.06

최동훈은 2024년 11월 '로드 투 UFC 시즌 3' 플라이급 결승에서 키루 싱 사호타를 제압한 후 UFC와 정식 계약을 체결했다. 이후 코뼈 골절 부상과 결혼 등으로 데뷔가 미뤄졌다 약 17개월 만에 옥타곤에 서게 됐다.

최동훈은 유도 청소년 국가대표 출신으로 2014 마카오국제청소년유도선수권 대회 55kg 이하 체급에서 금메달을 차지한 바 있다.

이후 해군 부사관 복무 중 종합격투기(MMA)에 입문했다. 전역 후 프로 파이터로 전향해 현재까지 9전 전승을 기록 중이다. 유도를 기반으로 한 그래플링과 타격 파워가 강점으로 평가받는다.

상대 리마 역시 무패 파이터다. 킥복싱과 무에타이에서 약 80전의 전적을 쌓았고 브라질 킥복싱 챔피언과 남아메리카 킥복싱 챔피언을 지낸 타격가다. 2023년 10월 데이나 화이트 컨텐더 시리즈(DWCS)를 통해 UFC에 입성한 뒤 4연승을 이어가고 있다.

무패 신예 간 맞대결인 만큼 이번 경기 결과에 관심이 쏠린다. 최동훈이 UFC에서 검증된 리마를 꺾을 경우 단숨에 체급 상위권 도약의 발판을 마련할 수 있다. 리마 역시 승리하면 UFC 5연승을 기록하며 랭킹 도전 가능성을 높일 수 있다.

한편 이날 대회 메인 이벤트에서는 웰터급 랭킹 11위 길버트 번즈(브라질)와 마이크 맬럿(캐나다)이 맞붙는다.

