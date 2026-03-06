부안군민, 새만금 RE100 국가산단 유치 '촉구'

군민 3만2000여 명 서명 정부 전달·릴레이 시위 전개

새만금 개발 35년 소외 주장 속 지역경제 회복 요구

[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 새만금 개발 과정에서 소외됐다고 주장하는 전북 부안군민들이 지역 발전 대책 마련을 촉구하며 정부에 공식 요구를 전달했다.

6일 부안군 등에 따르면 새만금 RE100 국가산업단지 부안유치 범군민추진위원회 공동위원장단과 추진위원 등 20여 명은 전날 새만금개발청 앞에서 릴레이 1인 시위를 벌이며 부안 지역 산업단지 조성을 촉구했다.

정부와 새만금 개발청에 서명부 전달[사진=부안군] 2026.03.06

이날 시위는 김민석 국무총리의 새만금 현장 방문 일정에 맞춰 오전 8시부터 오후 5시까지 진행됐다. 참가자들은 '부안을 살려주세요'라는 문구가 적힌 피켓을 들고 차례로 시위에 나섰다.

추진위원회는 이날 부안군민 4만7000여 명 가운데 3만2167명이 참여한 서명부를 정부와 새만금개발청에 전달했다. 서명에는 새만금 개발의 실질적인 혜택이 부안 지역에도 돌아가야 한다는 군민들의 요구가 담겼다.

추진위원회 관계자는 "부안군민들은 새만금 간척사업이 시작될 당시 약속된 미래를 믿고 35년을 견뎌왔다"며 "하지만 현재 개발 성과와 산업시설이 군산과 김제에 집중되면서 부안은 상대적으로 소외돼 왔다"고 주장했다.

이어 "새만금 부안 지역을 국가산업단지로 변경해 반도체 등 미래 전략산업을 유치하고 RE100 국가산단을 조성해야 한다"며 "이를 통해 지역경제를 회복하고 군민들에게 새로운 희망을 제시해야 한다"고 강조했다.

시위 현장에는 만일의 상황에 대비해 경찰관 20여 명이 배치됐으며, 시위는 별다른 충돌 없이 차분한 분위기 속에서 진행됐다.

추진위원회는 "새만금 개발은 특정 지역이 아닌 전북과 국가 전체의 미래 사업"이라며 "그동안 희생을 감내해 온 부안이 더 이상 소외되지 않도록 정부의 공정한 정책 결정이 필요하다"고 강조했다.

