2026.03.06 (금)
문화·연예 영화

'​성난 사람들'이 돌아온다…강렬함 돋보이는 티저 예고편·스틸 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들' 시즌2가 4월 16일 공개를 앞두고, 티저 예고편과 새로운 스틸을 공개했다.

에미상, 골든 글로브, 크리틱스 초이스 시상식 등 유수의 시상식에서 수상의 영예를 거머쥐며 전 세계를 사로잡은 폭발적인 에너지의 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들'이 시즌2로 돌아온다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 성난사람들 스틸컷. [사진=넷플릭스] 2026.03.06 moonddo00@newspim.com

'성난 사람들' 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다.

공개된 티저 예고편은 "우리 회원들이 왜 거금을 써가며 여기 오는지 아나?"​라는 컨트리클럽의 총지배인 '조시'(오스카 아이작)의 의미심장한 대사와 함께 시작되며 암묵적인 계층 갈등을 둘러싼 역동적인 이야기를 향한 기대를 높인다.

이어 무언가 큰 위기를 겪은 듯 지쳐 보이는 밀레니얼 세대 부부 '조시'와 '린지'(캐리 멀리건), 그리고 다정하게 서로를 바라보며 약혼 반지를 나눠끼는 Z세대 커플이자 컨트리클럽의 말단 직원 '오스틴'(찰스 멜튼)과 '애슐리'(케일리 스페이니)의 모습은 서로 너무나도 다른 두 커플이 과연 어떤 사건과 관계로 얽히게 될지 궁금증을 자극한다. 여기에 속을 알 수 없는 표정으로 서로를 응시하는 억만장자 클럽 오너 '박 회장'(윤여정)과 그의 두 번째 남편 '김 박사'(송강호)의 모습은 다채로운 인물들 간의 예측 불가능한 사건들을 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 성난사람들 스틸컷. [사진=넷플릭스] 2026.03.06 moonddo00@newspim.com

함께 공개된 새로운 스틸은 위험천만한 게임을 벌이는 다양한 인물들의 모습으로 눈길을 사로잡는다. 먼저, 컨트리클럽의 총지배인으로서 진지하게 통화를 하는 '조시'와 반려견과 여유로운 시간을 보내는 '린지'는 상류층 밀레니얼 커플의 모습을 보여준다. 반면, 한낮에 집에서 휴대폰을 보고 있는 '오스틴'과 컨트리클럽 벽 뒤에 숨어 관찰하는 '애슐리'의 모습은 아직 안정적인 자리를 잡지 못한 Z세대 커플로 대비를 이룬다.

한편, 컨트리클럽에 위풍당당하게 등장한 억만장자 오너 '박 회장'과 수술실에서 긴장한 표정으로 휴대폰을 응시하고 있는 그의 두번째 남편 '김 박사'의 모습 또한 서로 다른 분위기를 자아내며 과연 '박 회장'이 남편과 관련된 스캔들을 어떻게 해결할지에 대한 궁금증을 증폭시킨다.

또한, 과열된 부부싸움의 현장을 들킨 '조시'와 '린지'의 당황한 표정과 어두운 집안에서 바닥에 앉아 얘기를 나누고 있는 '오스틴'과 '애슐​리'의 모습은 두 커플 간의 어떤 소용돌이가 펼쳐질지 호기심을 자극하며, 고급스럽게 꾸며진 '조시'와 '린지' 부부의 거실에서 4자 대면을 하는 장면 역시 이들의 다른 세대와 계층을 보여준다. 여기에 '린지'와 이야기를 나누고 있는 테니스 코치 '우시'(BM), 놀란 표정의 '유니스'(장서연), 그리고 컨트리클럽의 상위 회원 부부 '트로이'(윌리엄 파츠너)와 '에이바'(미카엘라 후버)까지.

 

moonddo00@newspim.com

