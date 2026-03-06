김동연 '포천 오폭 사고' 1년 맞아..."주민 일상 되찾을 때까지 끝까지 함께"

재난위로금·지원금 등 신속 투입..."완전한 회복 위해 경기도가 끝까지 책임"

군 당국에 재발 방지 대책 촉구 지속..."안전하고 평온한 일상 회복 최우선"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 포천 전투기 오폭 사고 발생 1년을 맞아 피해 주민들을 향한 깊은 위로와 함께 완전한 일상 회복을 위한 지속적인 지원 의지를 천명했다.

김동연 경기도지사. [사진=뉴스핌 DB]

김 지사는 6일 자신의 페이스북을 통해 "포천 전투기 오폭 사고 1년이 되는 날"이라며 "예기치 못한 사고로 하루아침에 삶의 터전과 일상을 잃어버린 주민 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다"고 밝혔다.

김 지사는 사고 발생 직후부터 피해 수습을 도정의 최우선 순위에 두어왔다. 그는 "사고 직후 두 차례 현장을 찾아 주민들을 만나 뵙고, 피해 수습과 일상 회복을 위한 경기도 차원의 노력을 이어왔다"고 회상했다.

실제로 경기도는 사고 이후 피해 주민들을 위해 재난위로금과 일상회복지원금을 신속히 지급하며 경제적·심리적 지원에 나섰다. 단순한 행정 절차를 넘어 도지사가 직접 현장의 목소리를 듣고 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안을 강구해온 결과다.

사고 재발 방지를 위한 군 당국과의 소통도 멈추지 않았다. 김 지사는 "다시는 이런 일이 반복되지 않도록 군 당국에 재발 방지 대책 마련을 지속적으로 촉구해 왔다"며 도민의 생명과 안전을 위협하는 사고에 대해 타협 없는 원칙을 고수했음을 강조했다. 이는 접경지역이자 군사시설이 많은 경기도의 특성상 유사 사고가 재발하지 않도록 제도적 안전장치를 마련하겠다는 강력한 의지로 풀이된다.

사고 발생 1년이 지났지만 김 지사의 시선은 여전히 현장에 머물러 있다. 그는 "1년이 지났지만, 완전한 회복까지는 아직 해야 할 일이 남아 있다"며 "주민들께서 안전하고 평온한 일상을 다시 되찾는 그날까지, 경기도가 끝까지 함께하겠다"고 약속했다. 이어 "그날의 충격과 아픔 속에 힘든 시간을 보내고 계신 모든 분의 쾌유를 다시 한번 진심으로 기원한다"고 덧붙였다.

경기도 관계자는 "포천 오폭 사고 피해 복구는 김 지사가 강조해온 '사람 중심' 도정의 핵심 사례"라며 "남아 있는 피해 보상 절차와 주민들의 심리 치유 지원 등이 차질 없이 마무리될 수 있도록 끝까지 챙기겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com