고창 중부권 농업근로자 기숙사 개관

남부권 이어 두 번째 권역 거점 인력지원 체계 구축

유휴시설 리모델링 통한 저비용·고효율 농촌 활성화

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 권역별 농업 인력 지원 기반을 강화하기 위해 중부권 농업근로자 기숙사를 개관하고 본격적인 운영에 들어갔다.

6일 고창군에 따르면 군은 지난 5일 공음면 선동리 일원에서 심덕섭 군수와 고창군의회 의장 및 군의원, 농협 관계자 등이 참석한 가운데 '중부권 농업근로자 기숙사 개관식'을 개최했다.

이번 기숙사는 2024년 전국 최초로 건립된 남부권 농업근로자 전용 기숙사에 이어 조성된 두 번째 권역 거점시설이다. 권역별 농업 인력 지원 체계 구축을 위한 기반시설로 활용될 예정이다. 중부권 농업근로자 기숙사는 총사업비 6억9500만 원을 투입해 조성됐다.

고창군 중부권 농업근로자 기숙사 개관식[사진=고창군] 2026.03.06 gojongwin@newspim.com

2024년 상반기 농촌유휴시설활용 지역활성화사업과 연계해 유휴 건물 1개 동을 리모델링한 뒤 추가로 2억4500만원의 사업비를 확보해 총 3개 동으로 규모를 확대했다. 이후 올해 2월 최종 리모델링을 완료하며 운영 기반을 마련했다.

특히 이번 사업은 장기간 방치된 유휴시설의 기존 구조와 경관을 살리면서 현대적 주거 기준에 맞게 개선한 것이 특징이다.

단계적인 예산 투입으로 사업 규모를 확장해 근로자에게는 쾌적한 생활환경을 제공하고 지역에는 방치 공간 재생과 경관 개선 효과를 동시에 거두며 저비용·고효율 정책 모델로 평가받고 있다.

시설은 주1동(56평·6개실), 주2동(27평·5개실), 주3동(40평) 등 총 3개 동으로 구성됐다. 주1동은 여성 근로자 숙소로 약 20명, 주2동은 남성 근로자 숙소로 약 10명을 수용할 수 있으며 주3동에는 공동취사장과 식당, 세탁실, 관리실 등 공용공간이 마련됐다.

총 운영 인원은 30명 규모로 지난 2월 24일 캄보디아 근로자 23명이 먼저 입국해 농가 일손을 돕고 있다. 향후 전원 입소가 완료되면 공음·무장·아산 권역 농가에 안정적인 인력을 공급하는 중부권 거점시설로 운영될 예정이다.

이번 기숙사는 마을 내 유휴시설을 주민과 협력해 재정비한 사례라는 점에서도 의미가 있다. 외곽에 별도로 조성하는 방식이 아니라 지역 공동체 안에 배치해 농가와 근로자, 마을이 함께 혜택을 공유하는 상생형 모델로 운영된다.

고창군의 외국인 계절근로자 규모도 빠르게 확대되고 있다. 2022년 280명 수준이던 인원은 올해 상반기에만 3000명 입국이 확정돼 2월 초부터 순차적으로 입국하고 있으며 하반기에도 400여 명이 추가로 들어올 예정이다.

이에 따라 올해 전체 규모는 약 3400명으로 늘어 4년 만에 10배 이상 증가할 전망이다.

심덕섭 고창군수는 "고창 농업은 사람의 힘으로 유지된다"며 "근로자와 농업인이 함께 웃는 지속 가능한 농촌을 만들기 위해 권역별 기숙사 확충과 체계적인 인력 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com