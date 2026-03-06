전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

임실 '진구사지 석조비로자나불 좌상' 국가 보물 지정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

통일신라 하대 불상 양식 보여주는 석조문화유산 가치
고구려계 사찰에서 조선시대까지 이어진 역사성 주목

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군 신평면 진구사지에 있는 '진구사지 석조비로자나불 좌상'이 국가 보물로 공식 지정됐다.

6일 임실군에 따르면 '임실 진구사지 석조비로자나불 좌상'은 지난달 26일 국가 보물로 지정 고시됐다. 진구사(珍丘寺)는 삼국유사에 고구려계 보덕화상(普德和尙)이 전주로 내려온 이후 제자 적멸(寂滅)과 의융(義融)이 창건한 사찰로 전해진다.

진구사지 석조비로자나 좌상[사진=임실군]2026.03.06 gojongwin@newspim.com

이 불상은 870년대 전후 보물 '임실 진구사지 석등', 전북도 유형문화유산 '중기사 철조여래좌상' 등과 함께 조성된 것으로 추정된다. 진구사는 조선 태종대 전국 88개 자복사(資福寺) 가운데 하나로 지정될 만큼 위상을 유지했다.

또 임실현 사찬읍지 운수지(雲水誌)(1675·1730)에는 조선 후기에도 석등과 석불, 철불 등이 절터에 남아 있었다는 기록이 확인돼 현재까지 그 흔적이 이어지고 있다.

이 불상은 1977년 지방 유형문화유산 '중기사 연화좌대'로 처음 지정됐으며 이후 2003년 '임실 용암리사지 석조비로자나불 좌상', 2021년 '임실 진구사지 석조비로자나불 좌상'으로 명칭이 변경됐다. 2014년에는 중기사에서 진구사지 경내 보호각으로 이전돼 보존되고 있다.

석조비로자나불 좌상은 광배가 없고 오른팔 일부가 유실됐지만 불좌상과 대좌가 비교적 온전하게 남아 있다. 전체적으로 늘씬하고 균형 잡힌 신체 비례와 섬세한 옷주름 표현 등 뛰어난 조각 기법이 돋보인다.

팔각 연화좌대 역시 면석부터 중대석, 상대석까지 다양한 조각과 문양이 새겨져 장식성을 높였으며 세부 표현과 구성에서 통일신라 하대 불상 양식을 잘 보여준다.

비로자나불은 화엄종의 주불로 형체가 없는 진리 자체를 상징하는 법신불이자 깨달음을 의미한다. 통일신라 말기 9세기 선종에서 강조한 불성(佛性) 사상과도 연결되면서 선종 사찰의 주존불로 봉안된 것으로 해석된다.

특히 고구려계 사찰에서 신라 선종 사찰, 고려 조계종, 조선 교종인 중신종(中神宗)으로 이어지는 종교적 변화를 보여주는 점도 중요한 가치로 평가된다.

임실군 관계자는 "이번 보물 지정은 1963년 '임실 진구사지 석등'이 보물로 지정된 이후 63년 만의 성과"라고 말했다.

gojongwin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동